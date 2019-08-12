12.08.2019

Российская армия запускает свою сотовую связь

Минобороны создало роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, и таким образом военные смогут формировать закрытые зоны обмена информацией

sotovaya svyaz Minoborony  

Министерство обороны России формирует роты, в которых будут собственные ретрансляторы и антенны сотовой связи. Как заявили в оборонном ведомстве, средства связи выдерживают температуру от — 20 до плюс 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования.

Мобильные ретрансляторы и аппаратуру антенных пунктов будут устанавливать на автомобилях «КамАЗ». Передающие и принимающие сигнал устройства разместят в герметизированных кузовах, на которых смонтированы выдвижные антенны.

Новые подразделения для создания локальной сети сотовой связи уже сформированы в Хабаровске и Новосибирске. Отмечается, что в состав подразделения входят автомобили повышенной проходимости с аппаратурой для настройки устойчивой связи в радиусе до 30-40 км от передвижной вышки. Военные смогут подключаться к сигналу основных федеральных операторов. Таким образом армия будет формировать закрытые зоны обмена информацией.

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