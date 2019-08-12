Владелец TikTok встроился в госцензуру Китая

Компания ByteDance, владеющая TikTok, запустила в Китае поисковую систему Toutiao Search на основе своего агрегатора новостей Toutiao, которая поразительно похожа на домашнюю страницу Google, однако выдает результаты с высокой степенью очистки в соответствии с требованиями одного из самых жестких мировых законодательств относительно цензуры интернета.

ByteDance just launched a web-based, standalone search engine. Symbolically speaking, it represents the biggest threat to Baidu after Google left China in 2010 https://t.co/CRCXGuRYsu via @technology pic.twitter.com/ZZ1FKxJf51 — Zheping Huang (@pingroma) August 12, 2019

Сервис пока оптимизирован только под мобильные устройства. Как и другие поисковые системы в Китае, Toutiao Search подвергается цензуре. Например, по запросу «Гонконг», где с лета 2019 года идут протесты, поисковик в первую очередь выдаёт ссылки на материалы прогосударственных СМИ.

В Toutiao Search пока нет рекламы. Приоритет в поисковой выдаче отдаётся контенту, связанному с площадками, которыми владеет ByteDance — видеоплатформам Xigua Video, Tik Tok и другим.

ByteDance, создатель популярных приложений, включая сервис «вирусных короткометражек» TikTok, представляет самую серьезную угрозу для своего конкурента — Baidu. После ухода Google с рынка в 2010 году на фоне правительственной цензуры Baidu почти монополизировал поисковый рынок в китайском интернете, поэтому столь быстро растущий стартап, как ByteDance, может сильно пошатнуть его гегемонию.

.

.