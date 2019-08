Владелец TikTok встроился в госцензуру Китая

Компания ByteDance, владеющая TikTok, запустила в Китае поисковую систему Toutiao Search на основе своего агрегатора новостей Toutiao, которая поразительно похожа на домашнюю страницу Google, однако выдает результаты с высокой степенью очистки в соответствии с требованиями одного из самых жестких мировых законодательств относительно цензуры интернета.

ByteDance just launched a web-based, standalone search engine. Symbolically speaking, it represents the biggest threat to Baidu after Google left China in 2010 https://t.co/CRCXGuRYsu via @technology pic.twitter.com/ZZ1FKxJf51

— Zheping Huang (@pingroma) August 12, 2019