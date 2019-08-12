Цифровые следы могут привести студентов к отчислению

Директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов сообщил, что уже в 2021 году студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта, который будет изучать цифровой след студентов и обращать внимание, в том числе, на их общественную жизнь.

По его словам, сервис сможет вычислять тех, у кого низкая успеваемость, а также оценивать активность студентов на лекциях. Кроме того, ИИ будет анализировать поведение студентов и их участие в общественной жизни. После анализа руководство вуза будет решать, поощрить студента, предупредить его, например, о ненадлежащем поведении или отчислить.

Киясов при этом убежден, что искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей. Тестировать систему будут в нескольких вузах, причем внедрение начнется уже в этом году. В 2021 году в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Тестировать систему будут в нескольких вузах, причем внедрение начнется уже в этом году. В 2021 году в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Директор EDCrunch University в то же время заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

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