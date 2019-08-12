Власти продолжают цензурировать «Батеньку»

Самиздату «Батенька, да вы трансформер» пришлось удалить с сайта ещё одну статью — «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства», который был написан три года назад после того, как Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по освещению самоубийств в СМИ. В документе предписывалось не размещать информацию о суициде на первых полосах, избегать излишней эмоциональности и ограничивать «остроту подачи информации».

«Неукоснительно следуя рекомендациям ведомства, — пишет издание, — мы решили написать текст, полностью соответствующий новым нормам. В нём говорилось об успешном человеке из города N, который по ряду причин умер, поскольку не обратился за своевременной помощью. В жизни этого человека всё было прекрасно, но в какой-то момент он столкнулся с трудностями, которые преодолеть не смог, в связи с чем ушёл из жизни самостоятельно. Запрет на описание способов добровольного ухода из жизни мы также решили соблюдать максимально, поэтому указали, что, находясь где-то, гражданин взял что-то и сделал нечто, что в итоге привело к его смерти. Это, говорилось в тексте, не содействовало решению проблем, поскольку никто из известных людей так не делал, а следовательно, это невозможно одобрить».

Но поскольку российские чиновники не всегда способны видеть в тексте иронию, статья одного из авторов «Батеньки» — Петра Маняхина — вызвала у них нездоровый интерес, и они потребовали удалить её с сайта.

«В Роскомнадзоре посчитали, что и в таком виде читатель может впечатлиться и догадаться о способах сведения счётов с жизнью, поэтому потребовали от нас удалить его с сайта самиздата», — говорится в тесте, который сейчас размещён вместо той статьи.

Интересно, что Роспотребнадзор, который зорко следит, чтоб в России никто ничего не писал о самоубийствах в интернете, нацелился сразу на несколько произведений «Батеньки», но каких — неизвестно:

Дата выражения озабоченности ведомства — 5 августа текущего года. Статью пришлось «перезалить» на другой ресурс, а за любыми комментариями по поводу данного инцидента издание предлагает обращаться к главному редактору самиздата Григорию Туманову.

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