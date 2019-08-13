13.08.2019

Штраф за нецензурный пост о зарплатах и Путине

В размещённом во ВКонтакте посте жителя Енисейска правоохранительные органы усмотрели «неуважение к власти», и суд, согласившись с этим, наложил на пользователя административный штраф в 30 тысяч рублей

yeniseets obmateril Putina  

Жителя города Енисейск Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти. Решение опубликовано на сайте Енисейского районного суда.

Носков во Вконтакте написал «Путин — *******» (унизительное обращение в адрес гомосексуалов) и добавил, что работает «за троих, а получает за одного». На Евгения составили протокол по статье о неуважении и оскорблении власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП). «В моем случае сам виноват, так сказать (…) Я к политике вообще никаким образом не отношусь. Многое можно сказать, а толку нет», —  говорил мужчина после составления протокола.

Он удалил свою страницу «ВКонтакте», а в «Одноклассниках» написал, что «хочется исчезнуть из этого мира и забыться».

По подсчетам правозащитной группы «Агора», в России составили уже 36 протоколов о неуважении к власти, 11 административных дел уже прекратили.

.

don but rks

.

roskomsvoboda telegram
Теги: , , , , , , , , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию