Штраф за нецензурный пост о зарплатах и Путине

Жителя города Енисейск Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти. Решение опубликовано на сайте Енисейского районного суда.

Носков во Вконтакте написал «Путин — *******» (унизительное обращение в адрес гомосексуалов) и добавил, что работает «за троих, а получает за одного». На Евгения составили протокол по статье о неуважении и оскорблении власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП). «В моем случае сам виноват, так сказать (…) Я к политике вообще никаким образом не отношусь. Многое можно сказать, а толку нет», — говорил мужчина после составления протокола.

Он удалил свою страницу «ВКонтакте», а в «Одноклассниках» написал, что «хочется исчезнуть из этого мира и забыться».

По подсчетам правозащитной группы «Агора», в России составили уже 36 протоколов о неуважении к власти, 11 административных дел уже прекратили.

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