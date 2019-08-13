Instagram Михаила Светова попал в черный список Роскомнадзора

Роскомнадзор потребовал заблокировать инстаграм-аккаунт либертарианца Михаила Светова, арестованного после переговоров с чиновниками мэрией Москвы об акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Принадлежность аккаунта Светову, как и то, что он его забросил с декабря 2016 года, в разговоре с РосКомСвободой подтвердили его знакомые.

«Это его старый аккаунт, он его уже сто лет как забросил», – сообщил нам Сергей Бойко, соратник Михаила по Либертарианской партии России.

Исходя из того, что Роскомнадзор имеет полномочия выносить самостоятельно решения по блокировкам сайтов с детской порнографией, а также «отказников» по реестру организаторов распространения информации, нарушителей закона «О СМИ» и сервисов VPN, которые отказались фильтровать трафик, предполагаем, что надзорное ведомство отыскало в личных фотографиях либертарианца именно «детское порно». Как бы казусно это ни прозвучало.

Мы пролистали инстраграм Михаила от начала и до конца, ничего подобного там не нашли, но, возможно, сотрудникам Роскомнадзора показались нарушающими закон, например, такие фото его девушки (и/или подписи к ним), на тот момент не достигшей совершеннолетия: раз, два, три.

Политическое преследование активистов перешло в такую изощрённую форму?

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Инстаграм-аккаунт либертарианца Михаила Светова, который потребовал удалить Роскомнадзор, давно заброшен, никакой порнографии там нет, рассказал нам глава Либертарианской партии Сергей Бойкоhttps://t.co/Vm41o5I7Hk — Открытые медиа (@OpenMedia_io) August 13, 2019

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Instagram достаточно щепетильно относится к размещаемому пользователями контенту, и любое нарушение общепринятых норм было бы замечен админами раньше, чем работник Роскомнадзора успеет посмотреть в свой монитор.

Т.к. в реестр Instagram внесен с указанием протокола https, то в случае отказа удалить материалы по требованию Роскомнадзора, вся данная соцсеть начнет блокироваться в России. Насколько успешно? Мы с вами знаем ответ на этот вопрос.

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