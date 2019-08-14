На публикацию в Telegram персональных данных участвующих в протестах пожаловались в Следком

Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал заявление в Следственный комитет после того, как в Telegram-канале «Товарищ майор» опубликовали базу с личными данными более трёх тысяч человек, в том числе задержанных на московских акциях протеста. Об этом он рассказал в своём Facebook:

«9 августа какие-то подонки, видимо, связанные с «органами» «охраны» «правопорядка» слили в телеграмм-канал «Товарищ майор» информацию о более чем 3000 гражданах России, так или иначе причастных к протестам в Москве. […] Кто против режима, может быть опубличен, облит дерьмом, избит — ничего за это не будет».

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Депутат Юрий Волнов подал в СК заявление после того, как в анонимном телеграм-канале опубликовали базу с данными нескольких тысяч человек (его данные там тоже были). Если ему откажут, он собирается обратиться в ЕСПЧhttps://t.co/n7jFbdCZxt — Телеканал Дождь (@tvrain) August 14, 2019

«Ничего неожиданного для меня не произошло, я знал, что вся информация обо мне давно имеется у „товарищей майоров“ из ФСБ, Следственного комитета и прочих ведомств, которые должны охранять частную жизнь граждан, а вместо этого занимаются политическим сыском и репрессиями против несогласных», — подчеркнул депутат.

При этом Волнов отмечает, что опубликованный в «Товарищ майор» файл достаточно свежий — в нем фигурирует новый номер его паспорта, который появился у депутата этой весной.

В первой половине августа в якобы анонимном канале «Товарищ майор» появились личные данные более трех тысяч человек, среди них были те, кто участвовал в последних акциях протеста в центре Москвы. При этом в свойствах опубликованного файла упоминалось ГУ МВД России по Москве.

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