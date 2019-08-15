Путин отказал операторам связи в передаче необходимых им частот для 5G

Президент РФ Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Сейчас этот диапазон частот используется Минобороны и «Роскосмосом». Одновременное использование, по словам одного из источников «Ведомостей», для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах невозможно. Весной вице-премьер Акимов обращался к Путину с просьбой поручить расчистку данных частот, однако Минкомсвязи в итоге рекомендовало использовать для развития сетей пятого поколения диапазон 4,4-4,99 ГГц.

«Ведомости» уточняют, что ширина диапазона для развития сетей пятого поколения может быть любой. Однако чем выше диапазон, тем меньше у него радиус покрытия. В большинстве стран мира самым популярным стал именно диапазон 3,4-3,8 ГГц — самый низкий диапазон с возможностью выделять более широкий спектр для более быстрого передачи контента.

В «Мегафоне» сообщили, что диапазон 4,4-4,99 ГГц близок к характеристикам к используемому ведомствами 3,4-3,8 ГГц, однако массовое производство оборудования для него не налажено, оно будет доступно лишь через 5-7 лет. В Tele2 заявили, что Россия таким образом выбирает эксклюзивный сценарий развития технологии, из-за чего оборудование будет обходиться стране дороже.

Решение оставить пригодные для 5G частоты за военными — это выбор «пушки вместо масла». Государство в очередной раз делает ставку на безопасность, но цена — отставание в развитии.https://t.co/h5uzQqE2T9 — Znak.com (@znak_com) August 15, 2019

Скорость мобильного интернета в сетях пятого поколения будет превышать 1 Гбит/с по сравнению с пиковой скоростью в 150 Мбит/с в сетях четвертого поколения, используемых сейчас.

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