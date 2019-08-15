Агрегаторы новостей вызваны в Госдуму «на ковёр»

Недавно депутаты Государственной думы РФ попали в курьёзную ситуацию. СМИ стало известно о том, что комитет ГД по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующий документ, с текстом которого ознакомился “Ъ”, был подготовлен по итогам обсуждения экологических проблем автотранспорта на круглом столе и направлен в Минтранс и Минпромторг зампредом комитета Альфией Когогиной. В момент публикации вряд ли кто-то мог предполагать, что из этой новости разгорится очередной цензурный скандал.

Оба министерства подтвердили получение предложений комитета и сказали, что они прорабатываются. В Минпромторге отметили, что «вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования», а также за счет стимулирования автовладельцев на приобретение новых автомобилей.

Вполне ожидаемо, что новость вызвала широкий общественный резонанс, зачастую — с негативным окрасом, а СМИ растиражировали её в интернете, после чего госпоже Когогиной пришлось давать журналистам пояснения — подготовленное ранее комитетом письмо о возможном ограничении срока эксплуатации автомобильной техники, является лишь «рекомендацией круглого стола, а не законодательной инициативой депутата».

По данным Когогиной, в крупных городах сегодня до 85% загрязнения окружающей среды приходится на выхлопы от автотранспорта. При этом старые грузовые автомобили и автобусы «значительно чаще становятся участниками ДТП» из-за их несоответствия современным требованиям.

«Все это требует принятия мер для стимулирования обновления автопарка коммерческой техники ускоренными темпами. Это могут быть меры как налогового, так и стимулирующего характера, как, например, льготный лизинг или trade-in»,— подчеркнула она.

То есть пояснения не сразу, но появились. Однако приказать интернету замолчать, а пользователям — не кликать на соответствующие ссылки не в силах никто в этом мире, и новость в изначальном виде оказалась в топе всех новостных агрегаторов, и ещё долго не уходила оттуда.

Поскольку столь ощутимое фиаско надо на кого-то списать, народные избранники решили объявить новость фейковой, а виновными назначить новостные агрегаторы.

Единоросс Андрей Исаев обвинил новостные агрегаторы в умышленном нагнетании социальной ситуации:https://t.co/NtyULhAAv2 pic.twitter.com/2mEfohvHnQ — ТАСС (@tass_agency) August 14, 2019

На сайте Госдумы появилось сообщение следующего содержания:

«В ГД планируют выяснить, почему в новостных «топах» остаются заголовки с фейковой информацией. Об этом рассказал Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, отметив, что складывается впечатление, что поисковые системы специально нагнетают социально-политическую ситуацию. <…> Депутаты в сентябре пригласят в Государственную Думу представителей ряда новостных агрегаторов, продолжающих выводить в «топы» информацию о якобы намерении «запретить эксплуатацию старых автомобилей» несмотря на четко обозначенную позицию: палата парламента такие идеи не поддержит».

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Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, в свою очередь, сообщила, что депутаты хотят встретиться с Вячеславом Володиным, чтобы обсудить законопроект, ограничивающий долю иностранного участия в «значимых информационных ресурсах», в том числе в новостных агрегаторах. По словам Кашеваровой, депутаты хотят поддержать это предложение.

⚡️ Тема фейковых новостей в Яндексе @yandex будет рассмотрена на внеочередном Совете ГД 19 августаhttps://t.co/N7Dz8mmRmv pic.twitter.com/cJArC3mlcy — Государственная Дума (@dumagovru) August 15, 2019

О том, что депутаты продолжают бродить кругами возле агрегаторов новостей, намереваясь зарегулировать их ещё больше, давно не секрет. Однако использование провала собственной информационной политики как повод для очередного ограничения свободы IT-компаний — это уже что-то новенькое. Поэтому вполне логично, что ряд журналистов и общественных деятелей воспринял столь неожиданную для лета депутатскую активность критически.

«Кстати, в чем заключалась история? — пишет шеф-редактор «Знак.ком» Дмитрий Колезев. — Новость про запрет эксплуатации старых автомобилей родилась из заявления другого депутата — Альфии Когогиной (тоже «Единая Россия»). Та направила в Минтранс соответствующее письмо, а после публикации «Коммерсанта» вынуждена была давать пояснения и уточнять свою позицию. Чтобы успокоить людей, выступила и фракция ЕР».

Разумеется, старые новости о предложении Когогиной какое-то время еще висели в топах и в виду своей скандальности собирали достаточно большой трафик:

«Но единороссу Исаеву (как и многим оппозиционерам) этого не понять. В его картине мира: 1. Когда СМИ пишут про неосторожные или глупые заявления депутатов, в этом виноваты СМИ, а не депутаты.

2. Как только публикуется какое-то опровержение и уточнение, все СМИ и агрегаторы должны немедленно удалить старые новости.

3. Агрегаторы могут менять заголовки новостей СМИ.

4. Агрегаторы подчиняются не алгоритмам, а чьей-то могущественной воле.

5. Негативные новости не информируют граждан, а «нагнетают социально-политическую ситуацию». Пассаж про то, что Госдума «никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан» я комментировать не буду. Сами все понимаете».

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Депутатам не понравилось, что новостные агрегаторы вывели в «топ» новость о том, что Госдума намерена запретить эксплуатацию старых автомобилей. Ну чем не повод для введения цензурыhttps://t.co/AMuHoYNqwa — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 14, 2019

В Госдуме считают, что если депутат сказал что-то не то и про это написали в интернете, то виноват не депутат, а интернет. Логично же.https://t.co/73dK6tpS3W — Znak.com (@znak_com) August 15, 2019

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«Вчера был на съемках у Сергея Медведева на «Радио Свобода», — делится мнением в своем Telegram-канале исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Обсуждали за Яндекс и попытки его национализации. Моим оппонентом был Эльдар Муртазин (aka Ведущий мобильный аналитик) и мы там немного похоливорили (в рамках приличия!), но к выводу, разумеется, не пришли. Вся проблема Яндекса сейчас — в слишком большой медийности (по мнению депутатов-шизофреников) и влиянии на ширнармассы (па мнению шизофреников-депутатов)».

Единственно правильным решением, считает Климарёв, было бы отключение Яндексом новостного агрегатора, поскольку «даже с точки зрения бизнеса — это уже никакой не генератор прибыли, а вовсе даже генератор рисков».

«Вообще, вести бизнес в России сейчас — сплошной генератор рисков, но тут уже мало что можно сделать», — подытоживает представитель ОЗИ.

Напомним, регулирование государством новостных агрегаторов началось в 2017 году после вступления в силу федерального закона №208-ФЗ. Согласно ему, агрегатор обязан проверять достоверность общественно значимых сведений до их распространения и незамедлительно прекратить их распространение на основании предписания Роскомнадзора. На агрегаторы новостей был наложен ещё ряд обязанностей, в частности — необходимость регистрации, после чего Роскомнадзор вносит ресурс в соответствующий реестр. В данный момент в реестре новостных агрегаторов зарегистрировано 4 участника:

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Рамблер/новости.

Крупнейший мировой сервис Google News российское надзорное ведомство отказалось вносить в реестр, поскольку он «не собирает аудиторию больше 1 млн.человек в сутки», как того требует 208-ФЗ. Несмотря на это, депутаты хотят видеть и представителей американского IT-гиганта, исходя из того, что приглашаются все агрегаторы, «особенно если они зарегистрированы за рубежом». Какие ещё вопросы, кроме «неправильного включения новостей в топ», будут задавать депутаты агрегаторам и поисковикам, пока неясно, однако факт того, что они снова вспомнили про законопроект об «общественно значимых ресурсах», наталкивает на серьёзные опасения.

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