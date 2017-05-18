Роскомнадзор описал для Росмолодёжи критерии блокировок опасной информации

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Роскомнадзором на общественное обсуждение был выложен очередной документ с очень длинным заголовком — приказ «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, Федеральным агентством по делам молодёжи о включении доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещённую информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»».

Документ описывает критерии блокировок запрещённой информации, которую нижеперечисленные ведомства имеют право накладывать без суда:

Роскомнадзор (детская порнография),

МВД РФ (наркотики),

Роспотребнадзор (самоубийства),

ФНС РФ (азартные игры),

Росалкогольрегулирование (дистанционная продажа алкоголя),

Росмолодёжь (опасные группы и вовлечение детей в противоправную деятельность).

Большинство критериев существенно не изменилось, к ним добавились только касающиеся Росмолодёжи (полномочия по блокировкам агентство получило только весной этого года).

Критерии оценки информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья несовершеннолетних, либо для жизни и (или) здоровья иных лиц, необходимые для принятия решений, являющихся основаниями для включения доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр:

1. Критерии оценки информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья несовершеннолетних, либо для жизни и (или) здоровья иных лиц, необходимые для принятия решений, являющихся основаниями для включения доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр;

1.1 Информация о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья с участием несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, ‎в образовательных учреждениях и местах предназначенных для массовых пребываний детей;

1.2. Информация о способах, методах, намерении унижения чести

‎и достоинства несовершеннолетних, вымогательство с их участием

‎в образовательных учреждениях и местах предназначенных для массовых пребываний детей.

1.3. Информация о способах, методах, намерении совершения избиения

‎и (или) участие в массовых драках несовершеннолетних.

1.4. Информация о способах, методах, намерении проезда на подножках, крышах вагонов рельсового транспорта или в других не приспособленных для проезда пассажиров транспортных средств местах, представляющего опасность для жизни или здоровья несовершеннолетних.

1.5. Информация о способах, методах, намерении достижения несовершеннолетними токсического опьянения в результате вдыхания паров химических соединений, используемых в бытовых приборах газа, и иных летучих веществ, находящихся в свободном обороте.

1.6 Информация, содержащая призывы к совершению действий, предусмотренных пунктами 1.1-1.5 настоящих Критериев.

1.7. Наличие изображения, видео материалов, текста, аудио данных совершения действий, предусмотренных пунктами 1.1-1.5 настоящих Критериев.

1.8. Информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительной оценки, популяризации, оправдания, героизации действий, указанных в пунктах 1.1-1.5 настоящих Критериев.

1.9 Информация способная нанести вред здоровью или развитию несовершеннолетних обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости по отношению к людям или животным.

1.10 Информация, направленная на популяризацию преступных сообществ (преступных организаций), оправдание или героизацию их действий, или на формирование у несовершеннолетних лиц положительной оценки таких сообществ.

Принятие приказа повлечёт необходимость признания утратившим силу совместного приказа Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351, ФНС России ММВ-7-2/[email protected] от 18.05.2017 об утверждении соответствующих критериев по вынесению решения о блокировке.

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа — 29 августа 2019 г. Если у вас есть замечания или предложения, можете оставить их на странице документа.

Федеральное агентство по делам молодежи в марте текущего года пообещало опираться на мнения экспертов при принятии решения о досудебной блокировке сайтов, склоняющих детей к самоубийству или преступлениям, в частности, «групп смерти» и «колумбайн-сообществ». Как заявил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, «все решения по досудебной блокировке сайтов будут взвешенными, решения будут опираться, прежде всего, на закон и мнение экспертного сообщества». По его словам, агентство чувствует всю возложенную на него ответственность в связи с постановлением правительства, наделяющим его новыми функциями.

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