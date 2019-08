Интернет-шатдаун через мини-субмарины

Службы безопасности Соединённого королевства совместно с Министерством международной торговли наложили запрет на продажу России подводной техники (в частности — мини-субмарин) и другого соответствующего оборудования.

Excl: Security chiefs ban sale of mini subs to Russia amid fresh fears of Kremlin attempt to cut underwater internet cableshttps://t.co/3BucxIHr6h

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) August 17, 2019