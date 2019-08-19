Интернет-шатдаун через мини-субмарины

Службы безопасности Соединённого королевства совместно с Министерством международной торговли наложили запрет на продажу России подводной техники (в частности — мини-субмарин) и другого соответствующего оборудования.

Excl: Security chiefs ban sale of mini subs to Russia amid fresh fears of Kremlin attempt to cut underwater internet cableshttps://t.co/3BucxIHr6h — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) August 17, 2019

Британское правительство приняло такие меры после того, как появились новые разведданные о том, что Москва наращивает свои усилия по исследованию глубоководных коммуникаций и энергетических связей между Великобританией, США и континентальной Европой. «Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, и новый контроль призван уменьшить этот риск», — так обосновывают свой шаг британские власти.

97% данных в мире передаётся при помощи подводных кабелей, которые проходят по дну океана. Именно от них зависит примерно $10 трлн различных финансовых транзакций. Военное командование Североатлантического альянса волнуется: в различных частях Атлантического океана Европу и Соединённые Штаты соединяют 18 основных коммуникационных кабелей, а Великобританию и материковую Европу — 16. Между Соединённым Королевством и Ирландией пролегают 12. В связи с этим есть опасения, что российские гидронавты могут нанести ущерб этим элементам инфраструктуры.

«Мы ввели новый экспортный контроль, который даёт нам законные средства для предотвращения поставок оборудования, которое могло бы дать российскому правительству возможность доступа, удара или подделки подводных коммуникационных кабелей», — заявил анонимный источник The Sun в британском правительстве.

Эти опасения начальник британского штаба обороны Стюарт Пич высказывал ещё в 2017 году. В качестве косвенных доказательств таких инициатив российской стороны европейские военачальники приводят темпы модернизации ВМФ России, растущую активность российских субмарин, их оснащение глубоководными аппаратами и готовность использовать средства информационной войны.

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