Штрафы за «неуважение к власти» бьют рекорды

Курганский городской суд посчитал участника движения «Агит-Россия» Евгения Жукова виновным в неуважении к власти (ч. 3 ст.20.1 КоАП) и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на адвоката международной Агоры Станислава Селезнёва сообщает глава организации Павел Чиков.

Активист просил вызвать в суд автора экспертизы, обнаружившего в песне состав правонарушения, а так же просил вести протокол и вызвать в суд прокурора.

Однако в удовлетворении ходатайства активисту было отказано в связи с недостаточной аргументацией. Судья уточнила что для рассмотрения административных правонарушений вызов прокурора и ведение протокола заседания не требуются.

«В вызове в суд прокурора, эксперта и потерпевшего нам отказали, — передает адвокат Селезнев. — То, что публикация была размещена в феврале 2019 года, то есть до вступления в силу «закона Клишаса», суд посчитал не важным».

Протокол на Жукова составили в июле текущего года из-за публикации «ВКонтакте» песни со словами «Путин — *****» и подписью «Скоро во всех изоляторах временного содержания России». Этот пост полицейские обнаружили еще в конце июня «во время мониторинга интернет-ресурсов с целью выявления радикальных молодежных групп».

Жуков намерен обжаловать решение суда и уже написал соответствующее ходатайство. Ранее он обещал довести это дело до Европейского суда по правам человека, как и первое административное дело в отношении него, возбужденное весной этого года за акцию «Заплати налог», когда он ходил по городу в маске президента. До этого Жуков также устраивал акцию, в рамках которой устанавливал на кладбище в Кургане надгробия Путина.

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