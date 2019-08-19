МВД углядело в статье «Медузы» положительное отношение к наркотикам

Роскомнадзор на своём официальном сайте сообщил, что порталу meduza.io было направлено уведомление о необходимости удалить запрещённую информацию из статьи о наркотиках. По словам надзорного ведомства, на основании поступившего из Министерства внутренних дел РФ решения в адрес хостинг-провайдера и редакции издания были направлены уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года.

Как заявила сама Медуза, МВД и РКН потребовани удалить «запрещенную информацию» из названий разделов в материале «Выкурил косяк — уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он перестанет колоться героином. На самом деле нет». В связи с этим, сайт издания был внесён в реестр запрещённых:

Претензии ведомства (перечислены в письме, полученном редакцией) вызвали пять названий разделов. По мнению экспертов МВД, в названиях есть информация, «направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

Чтоб избежать полной блокировки, изданию пришлось закрыть для жителей РФ статью, о чём сообщается на странице с «крамольным» материалом. Также Медуза информирует своих читателей: «Если вы все-таки хотите его почитать, вам придется покинуть территорию России или воспользоваться какими-то более простыми и доступными методами (о которых мы не имеем права вам говорить, но которые вы и без нас прекрасно знаете)».

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