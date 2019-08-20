Устное замечание за комментарий в Сети вместо срока и штрафа

В июне текущего года Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы Ольги Кочетковой.

По данным суда, Кочеткова в марте написала к посту городского сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети ВКонтакте ксенофобный комментарий. По информации ИАЦ «Сова», Кочеткова оставила комментарий под записью о переезде «мусульман» в один из многоквартирных домов и он «носил действительно агрессивный характер», в котором также присутствовала нецензурная лексика и оскорбления. Центр «Э» посчитал, что публикации унижают человеческое достоинство по «признакам расы, национальности, религии, происхождения».

В ходе судебного разбирательства фигурантка признала свою вину и заявила о раскаянии. Суд посчитал правонарушение «малозначительным» и не нанесшим вреда. Кочетковой объявили только устное замечание.

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