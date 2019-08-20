ГосСМИ больше не смогут размещать рекламу в Twitter

Компания Twitter заявила в своём блоге о намерении прекратить размещение рекламы от средств массовой информации, которые контролируются тем или иным государством. Новые правила вступят в силу через 30 дней.

Своё решение компания мотивировала желанием «защитить здоровый дискурс и открытый разговор» между пользователями.

«Эта политика будет применяться к субъектам средств массовой информации, которые находятся под финансовым или редакционным контролем государства»,— говорится в сообщении компании. Список государственных медиа будет создаваться на основе исследований отдельных общественных организаций (таких как, например, «Репортеры без границ» и ЮНЕСКО) и мнений «известных академических или общественных лидеров в этой области».

Исключения предусмотрены для государственных организаций, занимающихся исключительно размещением развлекательного, спортивного и туристического контента.

«Мы изучаем прозрачные подходы, чтобы держать общественность в курсе этих действий в будущем», — подытоживает сервис.

В ходе расследования «российского вмешательства в выборы в США», которое Москва отрицает, Twitter подвергался критике за предполагаемую активность на его страницах российских СМИ и страниц, которые в Twitter ассоциируют с Россией. Платформа не раз блокировала аккаунты, связанные с российскими СМИ. Еще в 2017 году платформа приняла решение заблокировать рекламу телеканала RT и агентства Sputnik.

Возможно, на этот раз действия Twitter были продиктованы политикой Китая в отношении информации о притеснениях уйгуров в Синьцзяне, а также протестов в Гонконге.

Update on Twitter policy: "Going forward, we will not accept advertising from state-controlled news media entities." h/t @stegersaurus https://t.co/FV0cTItbiw https://t.co/vMWvt5VNj8 — Mary Hui (@maryhui) August 19, 2019

Официальный Пекин размещал пропагандистские ролики, в которых называл дезинформацией озвучиваемые прессой факты, и в период с июня по август текущего года, согласно обзору рекламы в Twitter, китайскими властями продвигалось более 50 англоязычных твитов от Global Times — китайского государственного СМИ, некоторые из твитов которого намеренно скрывают правду о ситуации в Синьцзяне и нападают на критиков режима правящей коммунистической партии страны. Global Times заплатила Twitter за то, чтобы продвигать свои твиты более чем 300 миллионам активных пользователей на платформе социальных сетей. Твиты появлялись в ленте пользователей независимо от того, следили ли они за учетной записью Global Times.

Китайское государственное агентство «Синьхуа» уличили в покупке рекламы в Твиттере и Фейсбуке для пропаганды против акций протеста в Гонконге. В промо-постах пишут о жестокости протестующих, ущербе экономике и горожанах, для которых Китай стал родиной.https://t.co/TXT0ZeJGfk — TJ (@tjournal) August 19, 2019

Кроме этого, недавно администрация твиттера объявила о раскрытии скоординированной информационной кампании, направленной на «подрыв легитимности» протестного движения в Гонконге. Как считают в руководстве соцсети, кампанией руководили власти материкового Китая. По итогам расследования были заблокированы 936 аккаунтов, предположительно связанных с кампанией.

Как и многие западные технологические компании, Twitter имеет сложные отношения с Китаем. Платформа социальных сетей в стране заблокирована, и к ней нельзя получить доступ без использования технологий обхода цензуры, таких как VPN или прокси-сервисы. В то же время, Twitter генерирует большой рекламный доход в Китае и имеет растущее присутствие в стране.

Михаил Климарёв, IT-эксперт так прокомментировал решение Twitter:

«У государств [любых] очень много денег, которые используются для пропаганды [чего угодно]. Очевидно, что можно просто взять, и завалить все пространство любым трешаком. И с одной стороны, это деньги в кошелек акционеров. Но с другой стороны — это риски потери аудитории. И при долгосрочном прогнозировании риски серьезные. […] Так что тут нет ничего удивительного — простой расчет и довольно дальновидный».

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