ГосСМИ больше не смогут размещать рекламу в Twitter

Компания Twitter заявила в своём блоге о намерении прекратить размещение рекламы от средств массовой информации, которые контролируются тем или иным государством. Новые правила вступят в силу через 30 дней.

Своё решение компания мотивировала желанием «защитить здоровый дискурс и открытый разговор» между пользователями.

«Эта политика будет применяться к субъектам средств массовой информации, которые находятся под финансовым или редакционным контролем государства»,— говорится в сообщении компании. Список государственных медиа будет создаваться на основе исследований отдельных общественных организаций (таких как, например, «Репортеры без границ» и ЮНЕСКО) и мнений «известных академических или общественных лидеров в этой области».

Исключения предусмотрены для государственных организаций, занимающихся исключительно размещением развлекательного, спортивного и туристического контента.

«Мы изучаем прозрачные подходы, чтобы держать общественность в курсе этих действий в будущем», — подытоживает сервис.

В ходе расследования «российского вмешательства в выборы в США», которое Москва отрицает, Twitter подвергался критике за предполагаемую активность на его страницах российских СМИ и страниц, которые в Twitter ассоциируют с Россией. Платформа не раз блокировала аккаунты, связанные с российскими СМИ. Еще в 2017 году платформа приняла решение заблокировать рекламу телеканала RT и агентства Sputnik.

Возможно, на этот раз действия Twitter были продиктованы политикой Китая в отношении информации о притеснениях уйгуров в Синьцзяне, а также протестов в Гонконге.

Update on Twitter policy: "Going forward, we will not accept advertising from state-controlled news media entities." h/t @stegersaurus https://t.co/FV0cTItbiw https://t.co/vMWvt5VNj8

— Mary Hui (@maryhui) August 19, 2019