Призыв в Facebook выйти на митинг вылился в 100 часов обязательных работ

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 100 часов обязательных работ местному активисту Сергею Тиунову за пост в фейсбуке про московские акции протеста. Об этом в своём Facebook сообщил адвокат Роман Качанов.

На Тиунова составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Ему грозило до 30 суток ареста.

В конце июля текущего года в своей публикации он призвал жителей российских городов выйти на акции солидарности с московскими митингами.

«Выходим массово на центральные улицы одновременно с москвичами! Долой страх и воров у власти. Всех не пересажают!» — уверял Тиунов.

В протоколе об административном правонарушении указано, что активист ранее в течение года привлекался к админответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, которое вступило в законную силу, и «таким образом совершил административное правонарушение, предусмотренное уже частью восьмой данной статьи.

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