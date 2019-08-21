Генпрокуратура требует заблокировать заблокированное

Недавно в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры России об ограничении доступа к информации, в неприличной форме оскорбляющей государственный гимн Российской Федерации. Об этом надзорное ведомство сообщило на своём официальном сайте.

Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним.

Видимо, речь идёт вот об этих двух записях:

reestr.rublacklist.net/record/1697456/

reestr.rublacklist.net/record/1697436/

Согласно принятому весной текущего года федеральному закону №30-ФЗ, данные ресурсы подлежат немедленной блокировке — соответствующее решение выносит Генпрокуратура РФ. «В адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации, — сообщает РКН. — Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России».

Ирония ситуации в том, что оба издания уже давно заблокированы на территории России.

Ну вам не впервой запрещать запрещенное. Все при деле https://t.co/RzsghNGyr3 — snorri (@snorri51) August 21, 2019

«Библиотека крамольного контента» попала в бан решением всё той же Генпрокуратуры в октябре 2014 года:

reestr.rublacklist.net/record/110785/

Кроме этого, блокируется ещё целый пакет ссылок на этот сайт. Инициаторами блокировок становилось всё то же ведомство, а также суды.

Ссылка на «Новое время» попала в реестр запрещённых в 2015 году:

reestr.rublacklist.net/record/2147480104/

Сайт какое-то время был доступен у большинства крупных операторов, но после недавнего внесения ссылки по https открываться перестал.

.

.