Отключение сбора пользовательских данных Facebook как фейк

Facebook позволит пользователям видеть и контролировать данные, которые соцсеть собирает на основе посещённых сторонних сайтов и приложений. Компания анонсировала, что запустит новый механизм в Ирландии, Южной Корее и Испании, и расширит его на весь мир за несколько месяцев.

Соцсеть называет эти данные «активностью вне Фейсбука» (Off-Facebook Activity). В компании предупредили, что эти данные используют для таргетированной рекламы. Теперь пользователь может:

Но при этом с серверов Facebook никаких данных удаляться не будет. Новая функция просто «отключает» данные от учетной записи отдельного пользователя.

This is what one can call PR manipulation. #Facebook announces much anticipated 'Clear History' feature that, check this, does not delete (clear) anything. It just disconnects your data from your account so the firm can use it as it pleases: https://t.co/VLkDO0zZOF via @alexhern

— Sophia Ignatidou (@SophiaIgnatidou) August 20, 2019