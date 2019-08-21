Отключение сбора пользовательских данных Facebook как фейк

Facebook позволит пользователям видеть и контролировать данные, которые соцсеть собирает на основе посещённых сторонних сайтов и приложений. Компания анонсировала, что запустит новый механизм в Ирландии, Южной Корее и Испании, и расширит его на весь мир за несколько месяцев.

Соцсеть называет эти данные «активностью вне Фейсбука» (Off-Facebook Activity). В компании предупредили, что эти данные используют для таргетированной рекламы. Теперь пользователь может:

Посмотреть сводку информации, которую другие приложения и веб-сайты отправили через Facebook с помощью инструментов, Facebook Pixel или Facebook Login;

Очистить все накопленные данные о своей учетной записи;

Отключить будущий сбор данных от определённых сайтов или полностью.

Но при этом с серверов Facebook никаких данных удаляться не будет. Новая функция просто «отключает» данные от учетной записи отдельного пользователя.

This is what one can call PR manipulation. #Facebook announces much anticipated 'Clear History' feature that, check this, does not delete (clear) anything. It just disconnects your data from your account so the firm can use it as it pleases: https://t.co/VLkDO0zZOF via @alexhern — Sophia Ignatidou (@SophiaIgnatidou) August 20, 2019

Ранее пользователи не могли видеть, какие компании отправляли информацию в соцсеть. Новый инструмент показывает пользователям список компаний, которые поделились информацией с Facebook, и подробную информацию о том, сколько раз они делали это.

Несмотря на то, что информация просто отключена от учетной записи пользователя, а не полностью удалена с серверов Facebook, компания пометила кнопку «очистить историю».

Facebook признаёт, что широкое использование функции «чистой истории» может повлиять на доходы рекламодателей, но представитель компании Стефани Макс подчеркнула, что они стали первыми, кто предложил такую функцию.

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на рекордные в своей истории 5 миллиардов долларов из-за нарушений в доступе к личной информации пользователей. После этого представители Facebook пообещали, что изменят политику в области защиты данных. Они выразили надежду, что новые стандарты защиты приватности станут образцом для всей индустрии.

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