АЗАПИ хочет навечно заблокировать «Архив интернета»

Борцы с «книжным пиратством» из Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) в 2019 году подали серию исков против оператора сервиса Wayback Machine — американской некоммерческой организации «Архив интернета» (Internet Archive), являющейся крупнейшей электронной библиотекой Интернета и входящей в Международный Консорциум Сохранения Интернета. Представители российских првообладателей просят Мосгорсуд заблокировать сайт archive.org на всей территории России навечно.

К сожалению, правообладатели не совсем понимают, какого масштаба урон они готовы нанести Рунету, а также российским пользователям. Архив интернета — это не просто копии тех или иных сайтов, контента, другой информации, собранной вместе. В соответствии с законодательством штата Калифорния, Internet Archive имеет официальный статус библиотеки и является одним из соучредителей и участников Международного консорциума по сохранению Интернета (International Internet Preservation Consortium) наряду с национальными библиотеками Франции, Германии, Австралии, Нидерландов, Китая, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, США и многих других стран.

Целью Консорциума является сохранение и обеспечение доступности содержимого сети Интернет для будущих поколений и способствование международному обмену информацией. То есть это именно архив, в котором аккумулируется всё, что когда-либо было в интернете. Столь бесценным, открытым для всех источником пользуются миллионы людей по всему миру — журналисты, исследователи, юристы, политики, да и обычные пользователи. Если какая-либо важная информация вдруг затеряется на просторах интернета или будет удалена по требованию цензуры, её потом можно найти в Архиве интернета.

В числе официальных партнеров Internet Archive выступают Библиотека конгресса США, Национальный научный фонд США, компания Alexa Internet, Inc. и ряд других организаций с мировым именем.

Организация Internet Archive позиционирует себя как нейтральная сторона по отношению к участникам споров, в которых используется полученная с помощью из сервиса информация. «Если вы используете документы, предоставленные сервисом Wayback Machine, в качестве доказательства в вашем правовом споре, компания Internet Archive не будет принимать чью-либо сторону в таком споре», — говорится в официальном заявлении на сайте компании.

«Интернет архив» обслуживает миллионы людей каждый день и является одним из 300 лучших веб-сайтов в мире. Финансирование проекта происходит за счёт пожертвований, грантов и предоставления парнтёрам услуг веб-архивирования и оцифровки книг.

Таким образом компания Internet Archive функционирует уже более 15 лет, обладает солидным опытом в области архивирования цифровой информации и, наряду с национальными библиотеками многих стран, является членом международных организаций в этой сфере. Информация, содержащаяся в интернет-архиве Wayback Machine, находится под контролем нейтральной по отношению к участникам спора стороны, что служит одним из аргументов в пользу достоверности данных.

При этом Internet Archive зарегистрирован в Бюро авторского права США в качестве агента DMCA, т.е. официально включён в американскую внесудебную процедуру по удалению спорного контента и на постоянной основе взаимодействует с десятками тысяч правообладателей со всего мира, включая правообладателей, которых обслуживает АЗАПИ.

Стоит отметить, что американское регулирование концептуально отличается от российского: по правилам DMCA (the Digital Millennium Copyright Act, Закон об авторском прав в цифровую эпоху), если владелец сайта или онлайн-сервиса не знал о нарушении чьих-то исключительных прав, пока правообладатель не обратился к нему, и при этом удалил спорный контент по первому требованию правообладателя, ему не грозит никаких санкций (ни взыскание компенсаций, ни блокировка). В России же быстрое удаление спорного контента не избавляет сайт от риска блокировки — Мосгорсуд трактует это обстоятельство как незначительное для дела и вопреки этому выносит решения о блокировках.

В России Архив интернета используют многие арбитражные центры и суды как доверенную третью сторону. Большинство судов в Российской Федерации знают и берут на вооружение Вебархив в качестве источника получения доказательств. Суды принимают и рассматривают в качестве доказательств нотариально заверенные архивные копии сайтов, результаты автоматической фиксации информации, реже простые распечатки. Немало дел, где судьи не поленились непосредственно в судебном заседании исследовать Архив Интернета в порядке статьи 78 АПК РФ.

Непосредственно при рассмотрении споров, в которых стороны ссылаются на данные Архива интернета, Суд по интеллектуальным правам практически во всех случаях положительно оценивает такие доказательства.

Подавая иски против «Интернет архива», АЗАПИ действует в интересах издателя аудиокниг ООО «Аудиокнига». Защита понадобилась аудиокнигам по серии постапокалиптических романов Д. Глуховского «Метро 2033» и по очередному детективу Дарьи Донцовой «Третий глаз алмаз».

13 мая 2019 года Московский городской суд экстренно рассмотрел дело по аудиокниге Д. Глуховского «Метро 2033» и полностью удовлетворил требования истца, запретив «Интернет архиву» и другим ответчикам «создавать технические условия, обеспечивающие размещение» аудиокниг на указанных истцом сайтах. «Интернет архив» в заседании не участвовал, о вынесенном решении американскую организацию не известили.

16 августа состоялось судебное заседание по второму иску АЗАПИ к американской некоммерческой организации, в котором ассоциация просит Московский городской суд заблокировать сайт archive.org на постоянной основе. Рассмотрение этого дела было отложено на 12 сентября 2019 года, потому что АЗАПИ не представило суду доказательств того, что «Третий глаз алмаз» действительно был записан в форме аудиокниги обществом «Аудиокнига» и общество обладает правами на указанное литературное произведение. Другой причиной переноса заседания стала подача апелляционной жалобы на более раннее решение от 13 мая 2019 года, дата рассмотрения которой будет известна позже.

По обоим делам «Интернет архив» представляют юристы РосКомСвободы и Центра цифровых прав адвокат Саркис Дарбинян и Екатерина Абашина.

Мы призываем поддержать Internet Archive всё российское интернет-сообщество. Рунет не должен остаться без столь бесценного источника информации и знаний.

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