На раскрывшее предвыборные махинации издание Чита.ру подали заявление

Издание Чита.ру недавно нашло районных депутатов, чьи подписи отдали соперникам врио главы Забайкалья Александра Осипова. Всего журналисты опросили около 60 политиков. Более 20 из них сообщили агентству, что проголосовали за Осипова. При этом в подписных листах утверждается, что они поддержали кандидата от «Патриотов России» Вячеслава Ушакова, Елену Краузе от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и Яну Шпак от «Партии Роста».

Как отмечает агентство, чтобы пройти муниципальный фильтр, кандидатам надо получить не менее 50 подписей депутатов или глав районного уровня. Таким образом, если признать недействительными подписи политиков, сообщивших агентству, что голосовали за Осипова, то ни Ушаков, ни Шпак в выборах участвовать не смогут.

После этого случая главного редактора Читы.ру Екатерину Шайтанову вызвали в полицию, куда обратилась с заявлением о клевете кандидат Яна Шпак, возмущённая публикацией расследований о перераспределении подписей между претендентами на пост главы региона.

Одна из кандидаток, в пользу которой распределили подписи, пожаловалась в полицию на рассказавших об этом журналистовhttps://t.co/GuWo1mMtn2 — Медиазона (@mediazzzona) August 22, 2019

Шайтанову опросил сотрудник отдела организации дознания управления МВД по краю. «Я объяснила, что не вижу признаков клеветы, а вижу отлично сделанную журналистскую работу», — рассказала она.

Ранее СМИ также публиковало разговоры с еще несколькими подписантами, которые также утверждали, что отдавали свои голоса за врио губернатора Забайкалья. После появления этого материала прокуратура и полиция начали проверку информации.

При этом краевая избирательная комиссия подала заявление в полицию из-за расследования Читы.ру о подделке подписей. Чиновники считают, что «в период избирательной кампании недопустимо распространение подобных сообщений под видом достоверных». Избирком попросил МВД проверить «утверждения, изложенные в сообщении» и «добросовестность редакции».

Стоит заметить, это не первое давление на интернет-ресурсы, среди которых есть и СМИ, в преддверие выборов. Так, Роскомнадзор расценил присутствие на YouTube роликов, анонсирующих акции протеста, как «враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

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