Twitter обжалует штраф Роскомнадзора в Верховном суде РФ

Представляющая в суде интересы сети микроблогов Twitter Мария Михеенкова подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выписанный соцсети штраф в размере трёх тысяч рублей за отказ предоставить Роскомнадзору сведений о локализации персональных данных россиян. Соцсеть является иностранным юрлицом без представительства в России, поэтому Роскомнадзор не имел права запрашивать данные у компании, заявляли ранее в Twitter.

Это первый штраф для Twitter за нарушение указанного закона, он его уже оплатил. Аналогичный штраф ранее получил и Facebook. Роскомнадзор в минувшем декабре потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый не так давно закон. Не получив «конкретного ответа», в конце января ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний.

В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев либо выпишет штраф (по КоАП, максимум 5 тысяч рублей).

Как указано в карточке Верховного суда, в начале августа Мария Михеенкова подала жалобу в Верховный суд на постановление мирового судьи от 5 апреля 2019 года. В ВС сообщили, что рассматривают жалобу Михеенковой. Срок рассмотрения может занять два-три месяца. Защитник Twitter и её доверитель не ответили на запросы о сути претензий, в Twitter отказалась от комментариев.

«По российскому законодательству персональные данные наших граждан действительно должны храниться только на серверах, находящихся на территории России, и разночтений суды не допускают», – комментирует юрист Ильяшев и партнеры Максимилиан Гришин. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допускает, что Twitter будет апеллировать к тому, что не хранит персональные данные ни россиян, ни кого-либо еще. Например, при регистрации пользователь может не указывать настоящее имя и другую информацию.

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