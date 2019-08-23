Посты во ВКонтакте становятся предметом предвыборных судебных споров

Муниципальные избирательные комиссии в Петербурге начали тиражировать опыт коллег из «Светлановского», которые успешно сняли с выборов кандидата от штаба Алексея Навального за старый пост во ВКонтакте, сообщает Фонтанка. Вслед за ними в соцсети кандидатов углубился избирком «Пискаревки»: он требует отменить регистрацию выдвиженца «Справедливой России», который в 2018 году опубликовал пост с нелицеприятными выражениями в адрес депутатов Заксобрания от «Единой России», сопроводив его их фотографиями. И тем самым, сочла комиссия, нарушил авторское право.

Недавно Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга снял с муниципальных выборов в МО Ржевка самовыдвиженку Олесю Буятанову из-за её поста в соцсети «ВКонтакте». За две недели до этого петербурженка написала в соцсети, что зарегистрировалась кандидатом на выборы, и поставила хэштег с призывом голосовать за неё.

Конкурентка Буятановой от партии «Единая Россия» Светлана Митина подала иск в суд с требованием отказать Буятановой в праве на борьбу за пост муниципального парламентария. По мнению заявительницы, публикация самовыдвиженки — это прямая агитация с нарушением авторских прав.

Однако кандидату в депутаты муниципалитета «Смольнинское» Ярославу Кострову удалось «отбиться» в апелляции — Петербургский городской суд отменил решение Смольнинского районного суда, аннулировавшего регистрацию самовыдвиженца.

С требованием снять с выборов активиста движения «Красивый Петербург» Ярослава Кострова две недели назад обратился в районный суд его конкурент Владимир Беличенко.

Претензии у кандидата вызвала публикация на странице Кострова во ВКонтакте, которую тот сделал в начале августа: «Друзья, вот так выглядят выборы. Грязно и подло. Обязательно расскажите знакомым!». Эти слова Ярослав Костров написал в качестве комментария к репосту другой публикации, вывешенной на странице сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

К записи были прикреплены фотографии, в том числе портрет юриста избиркома «Смольнинского» Всеволода Хорунжего. Истец посчитал (и районный суд с ним согласился), что Ярослав Костров нарушил авторское право Хорунжего в агитационной публикации, а значит, должен быть снят с выборов, поскольку плагиат в агитации запрещен.

Активист возражал: в спорной записи во ВКонтакте нет призывов голосовать ни за кого-то, ни против, а значит, агитацией её признать нельзя. К тому же фотография Всеволода Хорунжего, прикрепленная к посту, висит и на странице самого юриста во ВКонтакте, а правила этой соцсети позволяют пользоваться снимками, там опубликованными, неограниченному кругу лиц. К тому же сам Костров фотографию не публиковал, а лишь сделал репост, а значит автором его признать нельзя.

В группе «Центральный район за комфортную среду обитания», выступившей в этом деле в поддержку Кострова, сообщается следующее:

«…В городском суде Костров при поддержке жителей района отстоял свои права, сославшись на позиции Конституционного суда и правила пользования социальными сетями. Кандидаты с каждым днем приобретают опыт и закалку. А нас, неравнодушных, с каждым днем становится все больше. Мы начинаем верить, что ситуацию в муниципалитетах Центрального района можно и нужно менять. Количество людей, которым небезразлична ситуация в городе, растет лавинообразно!»

.

С начала августа за публикации во ВКонтакте было снято с выборов как минимум трое кандидатов, и примечательно, что с требованием отменить регистрацию кандидатов в суды обращаются не только их конкуренты, но и сами избиркомы муниципалитетов.

.



.