Минцифры заказывает анализ эффективности цифровой экономики за 335 миллионов рублей

На сайте госзакупок Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был размещён тендер на «Оказание услуг по экспертизе и разработке методологии проведения статистических наблюдений и измерения параметров развития цифровой экономики, включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы и формированию статистического контента». Согласно техзаданию, должны быть разработаны системы показателей и классификаций, предложения по модернизации и проведена практическая апробация статистического инструментария, позволяющего измерить состояние и динамику развития цифровой экономики в РФ.

Стоимость заказа — 335 миллионов рублей.

Основаниями для оказания услуг являются:

• Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем 4 июня 2019 года (протокол от 4 июня 2019 г. № 7), в части мероприятия:

• 06.01.025.001 Разработана методология статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития цифровой экономики, в том числе в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», включая измерение эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года (далее ― Стратегия развития отрасли информационных технологий), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

• Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 03.01.2014, ДМ-П8-5;

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;

• Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313.

В материалах отмечается, что наличие надежной, методически проработанной и актуальной статистической информации является необходимым условием формирования государственной политики и решения стратегических задач цифровой трансформации страны. В связи с этим, утверждают в Минцифры, должны быть разработаны системы показателей и классификаций, предложения по модернизации и проведена практическая апробация статистического инструментария, позволяющего измерить состояние и динамику развития цифровой экономики в РФ.

Для этого Минцифры предлагает также разработать концепцию использования больших данных в статистике цифровой экономики, провести экспертизу показателей нацпроекта «Цифровая экономика» и его федеральных проектов, оценить позиции России в международных рейтингах и индексах сферы информационно-коммуникационных технологий за 2018 год и сформировать предложения по продвижению позиций страны в этих рейтингах.

Кроме того, исполнитель должен будет рассчитать ключевые показатели цифровой экономики за 2019 год и провести экспертно-аналитическое сопровождение деятельности Минкомсвязи по измерению параметров развития цифровой экономики в 2020 году.

Источник и порядок финансирования услуг — федеральный бюджет Российской Федерации.

Возможные (рекомендуемые) источники данных для оказания услуг:

• Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем 4 июня 2019 года (протокол от 4 июня 2019 г. № 7);

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642;

• Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 03.01.2014 г., ДМ-П8-5;

• нормативные правовые акты в сфере научно-технологического развития отрасли информационных технологий;

• аналитические доклады ведущих международных организаций и консалтинговых компаний;

• стратегические документы по развитию отрасли информационных технологий стран-лидеров в области информационно-коммуникационных технологий;

• документы по государственной научно-технологической политике Российской Федерации и ведущих зарубежных стран.

Дата окончания срока подачи заявок — 13.09.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 18.09.2019, дата подачи окончательных предложений — 20.09.2019, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 25.09.2019 г.

Срок исполнения контракта — 25 декабря 2020 года.

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