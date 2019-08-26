Роскомнадзор заказывает софт по определению уровня профессионализма своих служащих

Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на «Выполнение работ по разработке программного обеспечения для обеспечения автоматизированной оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы». На размещение тендера первым обратил внимание канал «Телеком -ревью».
Согласно техническому заданию, основным назначением автоматизированной системы оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при приеме на государственную гражданскую службу и ее прохождении:
• обеспечение повышения эффективности деятельности сотрудников кадровой службы Роскомнадзора;
• унификация и автоматизация процессов обучения и аттестации гражданских служащих Роскомнадзора;
• оценка профессиональных качеств гражданских служащих Роскомнадзора;
• обеспечение проведения проверки качества подготовки гражданских служащих Роскомнадзора по дополнительным профессиональным программам;
• совершенствование методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих, и лиц, претендующих на замещение должности государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв на гражданской службе.
Также Система должна решать задачу обеспечения автоматизированного доступа гражданских служащих Роскомнадзора к систематизированным справочным материалам для поддержания единообразного актуального уровня знаний, необходимых для выполнения своих служебных обязанностей.
Начальная цена контракта — 1 150 100 рублей.
Разработка программного обеспечения для автоматизированной системы оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы должна включать в себя следующую последовательность работ:
«Доступ пользователей к данным Системы должен осуществляться посредством WEB-приложения, исполняемого на WEB-сервере. Взаимодействие пользователя с WEB-приложением должно осуществляться посредством браузера», — также говорится в техническом задании.
Работа Исполнителем должна будет осуществляться в три этапа:
Дата окончания срока подачи заявок — 16.09.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 17.09.2019, дата подачи окончательных предложений — 19.09.2019, Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 20.09.2019 г.
Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Также вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.
.
.