Роскомнадзор заказывает софт по определению уровня профессионализма своих служащих

Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на «Выполнение работ по разработке программного обеспечения для обеспечения автоматизированной оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы». На размещение тендера первым обратил внимание канал «Телеком -ревью».

Согласно техническому заданию, основным назначением автоматизированной системы оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при приеме на государственную гражданскую службу и ее прохождении:

• обеспечение повышения эффективности деятельности сотрудников кадровой службы Роскомнадзора;

• унификация и автоматизация процессов обучения и аттестации гражданских служащих Роскомнадзора;

• оценка профессиональных качеств гражданских служащих Роскомнадзора;

• обеспечение проведения проверки качества подготовки гражданских служащих Роскомнадзора по дополнительным профессиональным программам;

• совершенствование методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих, и лиц, претендующих на замещение должности государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв на гражданской службе.

Также Система должна решать задачу обеспечения автоматизированного доступа гражданских служащих Роскомнадзора к систематизированным справочным материалам для поддержания единообразного актуального уровня знаний, необходимых для выполнения своих служебных обязанностей.

Начальная цена контракта — 1 150 100 рублей.

Разработка программного обеспечения для автоматизированной системы оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы должна включать в себя следующую последовательность работ:

Сбор требований и подготовка частного технического задания;

Разработка и настройка ПО для обеспечения автоматизированной оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы;

Установка Системы в Центральном аппарате Роскомнадзора.

«Доступ пользователей к данным Системы должен осуществляться посредством WEB-приложения, исполняемого на WEB-сервере. Взаимодействие пользователя с WEB-приложением должно осуществляться посредством браузера», — также говорится в техническом задании.

Работа Исполнителем должна будет осуществляться в три этапа:

Уточнение требований к системе и подготовка частного технического задания — не более 30 дней с даты заключения госконтракта, Разработка и настройка ПО для обеспечения автоматизированной оценки знаний, навыков и умений гражданских служащих при прохождении государственной гражданской службы — не более 60 дней с момента завершения первого этапа, Установка Системы в Центральном аппарате Роскомнадзора — не более 15 дней с момента завершения второго этапа.

Дата окончания срока подачи заявок — 16.09.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 17.09.2019, дата подачи окончательных предложений — 19.09.2019, Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 20.09.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Также вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.

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