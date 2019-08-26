Суд в Крыму отменил условный срок за пост об установлении диктатуры пролетариата

Севастопольский городской суд при рассмотрении апелляционной жалобы отменил ранее вынесенный приговор левому активисту Валерию Большакову — он был осуждён на 2,5 года условно. По словам адвоката «Агоры» Алексея Ладина, дело его подзащитного будет направлено в прокуратуру «для конкретизации обвинения»:

«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы, суд принял решение отменить приговор и направить дело в прокуратуру. Поскольку, по мнению суда, обвинение, которое было предъявлено Большакову – не содержит конкретики и на основании этого обвинения нельзя выносить приговор, потому что таким образом нарушается его право на защиту».

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Большаков был задержан в ноябре 2017 года. Тогда его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе «терские казаки» (ст. 282 УК), о конфликте с которыми он написал пост во ВКонтакте. В феврале 2019 года обвинение по этой статье с Большакова сняли в связи с частичной декриминализацией законодательства, оставив только призывы к экстремизму.

Кроме того, ему было предъявлено обвинение в призывах к экстремизму за публикации в соцсетях с критикой властей и «призывами к установлению диктатуры пролетариата» вместо «путинского режима» (ст.280 УК).

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