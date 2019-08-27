Летний блицкриг против санкционки из интернета

Проводя очередной мониторинг реестра запрещённых сайтов, РосКомСвобода обнаружила значительное пополнение в рядах интернет-ресурсов, предлагающих дистанционным путём приобрести продукты, производителями или поставщиками которых являются страны, против которых Россией были введены так называемые «ответные санкции» (или «антисанкции») в августе 2014 года.

Мы уделяем достаточно пристальное внимание этой теме, поэтому не могли не заметить процессов, которые сопутствуют другим блокировка контента с участием региональных прокуратур — дело в том, что ограничение подобной информации уже практически поставлено на поток. Как правило, это уже отработанная схема, когда суды выносят всякий раз почти слово в слово повторяющие друг друга решения. Так происходит, например, в Мордовии, где «Рузаевский транспортный прокурор, действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц» обращается с исками в Ленинский районный суд города Саранска, в котором требует запретить «санкционку» из Испании. Но и это лишь один пример такой блокировочной индустрии — подобных исков подаётся очень много, и суды работникам надзорного ведомства, как правило, в этом деле не отказывают.

В мае текущего года по требованию рузаевского транспортного прокурора Ленинский суд города Саранска заблокировал сайт, продающий испанские абрикосы. В реестр запрещённых он попал в конце июля:

reestr.rublacklist.net/record/1625655/

В середине этого лета тот же суд вынес решение об органичении доступа к отдельным страницам «Справочника предприятий России | Деловые контакты» и молдавского сайта объявлений «990». Но под блокировку, уже в конце августа, попала только страница последнего, где предлагается купить груши из Испании:

reestr.rublacklist.net/record/1698182/

Ещё раньше, в июне, этот суд вынес решение о блокировке страниц сайтов бесплатных объявлений «ПроПокупки» и «Бесплатные объявления в Испании», где также была информация о продаже испанских груш. В реестр же запрещённых совсем недавно также был внесён только один сайт из списка, приведённого в судебном решении:

reestr.rublacklist.net/record/1678290/

Ещё в мае текущего года Первомайский районный суд Краснодара по заявлению прокурора Центрального административного округа города в интересах неопределенного круга лиц вынес решение о блокировке страницы, предлагающей хамоны. В реестре запрещённых эта информация оказалась только в середине июня:

reestr.rublacklist.net/record/1571119/

Забавный момент в том, что сам домен spanishjamon.ru уже полгода находится под блокировкой, наложенной на него решением Канавинского районного суда г.Нижнего Новгорода по иску нижегородского транспортного прокурора:

reestr.rublacklist.net/record/950011/

Исходя из судебного решения, вместе с сайтом испанского хамона под запрет попал магазин финских товаров, но в реестр почему-то внесён он не был — вход на него до сих пор свободный.

А вот как кубанские прокуроры смогли преодолеть блокировку Роскомнадзора и зачем они заблокировали уже заблокированное, остаётся загадкой.

К слову, сайт испанского хамона уже попадал в зону внимания российских властей ещё в апреле прошлого года — тогда была заблокирована страница с информацией о колбасах, но в реестр её внесли примерно за неделю до блокировки непосредственно самого сайта Канавинским судом, то есть — в феврале текущего года.

Заблокированная в середине мая Центральным районным судом г.Оренбурга информация об испанских помидорах черри на странице портала оптовых продаж продуктов питания Market-FMCG в реестре оказалась в конце июня текущего года:

reestr.rublacklist.net/record/1588659/

«Политическим диетологом» россиян в данном случае также выступила местная транспортная прокуратура.

Кроме этого, Стерлитамакская транспортная прокуратура Республики Башкортостан недавно заявила про обнаружение в сети «Интернет» сайтов по продаже испанского хамона. По результатам проведенной проверки, товар реализовывался как импортный, продавцы указывали его стоимость и страну происхождения. При этом обязательной российской маркировки и сертификации на хамон не было.

Прокурор обратился в суд с требованием заблокировать выявленные интернет-ресурсы. Судебное решение направят в Роскомнадзор.

Также в ходе мониторинга сети «Интернет» Северо-Западная транспортная прокуратура нашла сайты, на которых происходит торговля санкционной продукцией из Финляндии.

На сайте продавали кисломолочная продукция и мясные изделия, произведенных в Республике Финляндия, ввоз которых запрещен в соответствии с Указом Президента РФ. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании информации на сайте, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования сотрудников прокуратуры, а его решение будет направлено в Управление Роскомнадзора по Петербургу для включения страницы в Единый реестр доменных имен, позволяющих распознавать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

РосКомСвобода продолжит мониторинг интернета и реестра заблокированных сайтов в частности на предмет «санкционных» блокировок, о чём будем сообщать в следующих своих публикациях.

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