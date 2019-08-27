Журналиста вызвали в СК за пародийный ролик на красноярского губернатора

Красноярцев вызвали в управление Следственного комитета за репост пародийного ролика «Кино и немцы. Планерка губернатора Александра Усса». Ролик появился в июне и является отрывком из немецкой исторической драмы 2004 года «Бункер». В видео описывалась выдуманная планерка красноярского губернатора Александра Усса после скандала с отчетом экс-главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко о ситуации в лесной отрасли региона.

Давыденко в недавнем интервью говорила, что, как показала аудиторская проверка, красноярские чиновники не справляются с проблемой лесных пожаров в Сибири и наносят ущерб бюджету края. Например, по словам женщины, в 2018 году ущерб составил 4 млрд рублей. После интервью главу Счетной палаты уволили.

Ролик собрал почти 280 тысяч просмотров и больше 14 тысяч лайков.

Одним из тех, кого вызвали к следователям, стал автор видео, журналист Дмитрий Полушин. На своей странице в Facebook он рассказал, что в правоохранительных органах ролик расценили как неуважение к действующей власти:

«Сей поступок следователь по особо важным делам квалифицирует, как неуважение к краевой власти. Я автор этого нецензурного и оскорбительного творения, и хочу понять масштаб работы СК по особо важному делу. Но у следователей еще будет достаточно работы — к ролику много комментариев, где Усса, мягко говоря, осуждают. Так что будут основания закрывать или развивать это дело».

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Кроме него в Следственный комитет также пригласили ресторатора и кандидата в депутаты Владимира Владимирова, причем в комментариях политик уточняет — репост ролика он не делал.

Визит к следователю назначен на утро 28 августа. Названный адрес в картографических сервисах «не обозначен никакой силовой структурой», отметил журналист, но он выяснил, что его пригласили во второе управление по расследованию особо важных дел в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

На канале «Красноярских новостей», которыми руководит Полушин выложена также отредактированная версия ролика без нецензурной лексики:

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