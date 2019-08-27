Вместо росгвардейцев сенатор Бокова предлагает деанонимизировать пользователей Рунета

Сенатор Людмила Бокова, возглавляющая рабочую группу по развитию информационного общества, полагает, что нужно «выводить из тени» пользователей соцсетей и интернета в целом. Так она отреагировала на законопроект, внесенный в Госдуму Владимиром Лукиным о деанонимизации силовиков, работающих на акциях протеста.

Требования ввести обязательную идентификацию полицейских и росгвардейцев возникли на фоне массовых задержаний — иногда с применением силы — на мирных протестных акциях в Москве в июле и августе нынешнего года. Протесты связаны с недопуском к выборам в Московскую городскую думу независимых кандидатов. В ходе каждой из наиболее массовых несогласованных акций в конце июля и начале августа текущего года было задержано более 1000 человек.

Людмила Бокова полагает, что в первую очередь нужно заниматься не деанонимизацией сотрудников Росгвардии, а «выводить из тени» пользователей соцсетей и интернета в целом. Такую необходимость она объяснила ростом числа преступлений, совершаемых в сети.

«Интернет, к сожалению, становится все большей угрозой из-за того, что не происходит деанонимизация», — подчеркнула она. По мнению сенатора, это «куда более значимая проблема, затрагивающая не единицы пострадавших на митингах, а сотни тысяч россиян». Бокова считает, что логичнее в первую очередь заняться деанонимизацией именно в этой сфере — в результате должен сниться общий уровень преступности, в том числе и количество нарушений при организации и проведении массовых акций. Деанонимизация пользователей Рунета поможет повысить ответственность, предотвратить правонарушения, добиться справедливости при защите прав людей, уверена Бокова.

Бокова отметила, что аудитория российского интернета к 2018 году составила уже более 70% населения, это около 90 млн человек, а к 2020 году, по прогнозам экспертов, она составит 85%. «В подростковой среде уровень охвата интернетом уже сегодня составляет около 100% (97% подростков являются пользователями сети). Очевидно, что эта сфера нуждается в том, чтобы и в ней человек имел те же возможности безопасности и защиты прав, что и в оффлайне. При этом не надо путать понятие личной безопасности с понятием личной безответственности. Так же, как в обычной жизни мы ответственны за собственные поступки, так же и в интернете должны отвечать за нарушение закона», — подчеркнула она.

«Социальные сети и мессенджеры активно используются при подготовке массовых беспорядков во всем мире, в том числе и в России. В группах и чатах распространяются не только призывы к участию в беспорядках, но и конкретные инструкции по их осуществлению. Анонимность и безнаказанность позволяют открыто призывать к применению насилия к представителям правоохранительных органов даже в публичном интернет-пространстве», — заявила Бокова. Она также отметила, что анонимность в интернете используют мошенники и террористические организации.

Людмила Бокова была соавтором законопроекта о «суверенном» интернете. Также она выступала за разрабатываемый законопроект, которым предлагается в каждом городе установить конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

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