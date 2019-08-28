Минпросвещения разработало правила поведения учителей в соцсетях

Министерство просвещения Российской Федерации при участии Общероссийского Профсоюза образования разработало примерное положение о нормах профэтики педагогов, в том числе в данном кодексе прописано об их поведении в социальных сетях. Как сообщает пресс-служба ведомства, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. В положении также есть свод правил для учителей, которые помогут урегулировать конфликты, возникающие из-за фотографий личной жизни педагогов, которые они выкладывают в интернет.

Документ гласит, что учителям стоит воздержаться от публикации в соцсетях «информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей». Снимки в купальниках (если, конечно, это не порнография), под категорию «причиняющих вред здоровью» явно не попадают.

Также учителю следует «избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству, и деловой репутации» педагога и (или) школы.

«Примерное положение уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики педагогов и содержит детализированное описание этических норм, а также закрепляет право педагогов на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших из-за нарушения профессиональной этики», — прокомментировали документ в министерстве просвещения.

Такие конфликты министерство предлагает решать, в первую очередь, с помощью специальной комиссии, которая создается в школе. В нее могут войти совершеннолетние школьники, родители, учителя и сотрудники администрации школы, члены местного профсоюза. Если учитель будет не согласен с решением комиссии, он может обратиться в суд.

В документе сказано, что учителям необходимо «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». В кодексе, утвержденном в 2014 году, было написано, что педагог должен «соответствовать общепринятому деловому стилю».

Изменения в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» предложили внести весной 2019 года. Глава Минпросвещения Ольга Васильева заметила тогда, что в условиях распространения интернета и соцмедиа вопрос формирования профессионального имиджа педагога приобретает особую значимость.

Ранее о том, что власти научат учителей и директоров школ вести соцсети, заявил министр образования Алтайского края Максим Костенко. Это произошло после скандала с барнаульским педагогом Татьяной Кувшинниковой, которая опубликовала фотографии в купальнике и уволилась из-за давления руководства.

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