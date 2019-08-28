«Он вам не Димон» привел к уголовке

В отношении директора ФБК Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о «злостном неисполнении решения суда» (часть 2 статьи 315 УК). По этой статье может грозить до двух лет лишения свободы.

Соответствующее уведомление службы судебных приставов опубликовал в твиттере его адвокат Владимир Воронин.

В отношении Ивана @IoannZH Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК, он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон". pic.twitter.com/Ngn5Wvx1uC — voronin (@vb_voronin) August 28, 2019

Руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади называет уголовное преследование Жданова незаконным:

В отношении директора ФБК и кандидата в депутаты Мосгордумы незаконно возбудили уголовное дело. https://t.co/eBy33aus7O — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) August 28, 2019

Фильм-расследование «Он вам не Димон» вышел в сентябре 2017 года. В нем ФБК рассказывает о недвижимости, в которой живет и регулярно и бывает премьер-министр России Дмитрий Медведев: формально она записана на приближенных к нему людей.

После выхода фильма миллиардер Алишер Усманов подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК о защите чести и достоинства. Судья Марина Васина встала на сторону миллиардера и постановила, что ФБК должен в течение 10 дней удалить из «Он вам не Димон», и опровергнуть, что Усманов дал взятку Медведеву в виде участка и дома в Знаменском на Рублевском шоссе.

После оглашения судебного решения политик Алексей Навальный заявил, что ролик удалён не будет:

Являвшийся на тот момент директором ФБК Роман Рубанов заявил, что организация выполнила решение суда по иску Усманова. Стоит заметить, против Рубанова в феврале текущего года также было возбуждено дело по этой же статье УК.

ФБК также отмечает, но не несет ответственности за Алексея Навального, которому принадлежат YouTube-канал, где опубликован фильм, и сайт dimon.navalny.com (оттуда материалы не удалены).

При этом на сайте ФБК в опубликован текст решения Люблинского суда Москвы с припиской:

«С решением суда не согласны и продолжаем его обжаловать, а также добиваться привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к коррупции. Эту часть филькиной грамоты мы вешаем на сайт только потому, чтобы от нас отвязались судебные приставы».

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В апреле прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 23.04.2018 № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»» и статью 15-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому если распространяющий «порочащие сведения» ответчик не удалит запись в течение срока добровольного удаления, то судебный пристав-исполнитель в течение 24 часов вынесет постановление об ограничении доступа к этим материалам.

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