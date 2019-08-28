Антипиратский меморандум: в ожидании нового закона

После рабочей встречи в Роскомнадзоре правообладатели и IT-компании готовы объявить о продлении антипиратского меморандума, срок действия которого истекает 1 сентября текущего года. Об этом РБК рассказали сотрудники трех медиакомпаний. Пресс-служба Роскомнадзора переадресовала запрос журналистов в сами компании, подписавшие прошлой осенью документ. Ведомство, напомнил его представитель, является лишь держателем меморандума, «выполняя арбитражную функцию при возникновении споров между его участниками».

Меморандум от имени правообладателей в ноябре 2018 года подписали Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», объединяющая онлайн-кинотеатры ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний бороться с распространением нелегального контента в рамках меморандума вызвались MailRu Group и Rambler. «Газпром-Медиа» и Яндекс выступили тогда одновременно в роли и правообладателей, и площадок: первый — совладелец видеосервиса RuTube, а второму принадлежит «Кинопоиск».

Подписывая меморандум, Яндекс настоял на том, что прописанный в документе механизм удаления ссылок на пиратский контент должен быть оформлен законодательно.

Компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. Администраторы интернет-ресурсов должны ежедневно каждые пять минут сверяться с этим реестром и в течение шести часов удалять указанные в нем ссылки из поисковой выдачи.

До начала осени ожидалось внесение поправок в антипиратское законодательство, соответствующих положениям меморандума. Однако поправки, которые правообладатели и интернет-компании готовили при участии Медиакоммуникационного союза, в Думу еще не поступили.

По словам представителя «Интернет-видео» Алексея Бырдина, осталось одно принципиальное разногласие между правообладателями и Яндексом: спор идет относительно возможности правообладателя через уполномоченную организацию требовать от поисковиков удалять из выдачи не конкретные страницы сайта с нелегальным видео, а весь домен, если на этом ресурсе неоднократно фиксировались нарушения.

Представитель Яндекса посоветовал уточнить статус законопроекта в Роскомнадзоре. Его представитель, в свою очередь, заметил, что ведомство не обладает правом законодательной инициативы.

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