Поисковикам на удаление «пиратских» ссылок дадут 6 часов

Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон «Об информации». Они разработаны совместно сотрудниками крупнейших телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group, модерировал процесс Роскомнадзор. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подтвердили три участника рабочей группы.

Крупнейшие российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и интернет-компании подготовили поправки в закон, по которым поисковикам дадут шесть часов на удаление пиратских ссылок после их появления в специальном реестреhttps://t.co/scAFYjr2AK — TJ (@tjournal) August 29, 2019

Поправки предписывают работающим в России поисковикам, в том числе Google, удалять ссылки на нелегальные копии книг, музыки, сериалов и фильмов, а также программного обеспечения (исключение сделано только для фотографий).

Для удаления ссылок предусмотрены две опции. Согласно первой, после получения жалобы на пиратский контент, поисковик сам решает, как быстро удалять ссылку. Вторая опция предусматривает создание реестров пиратских ссылок. Поисковики обязаны будут подключиться к ним и удалять ссылку в течение шести часов после ее появления в реестре.

В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем их передадут в комитет по информационной политики Госдумы, он внесет документ на рассмотрение парламента, это подтвердил председатель комитета Леонид Левин.

Сейчас правообладатели могут блокировать доступ к страницам с пиратским контентом, но не ссылки в поисковиках. В ноябре 2018 года правообладатели и крупнейшие интернет-компании подписали меморандум о совместной борьбе с пиратством. Тогда поисковики согласились без суда удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальным контентом, но меморандум перестанет действовать 1 сентября — правда, на днях медиахолдинги и интернет-площадки заявили о намерении продлить его, если поправки не будут готовы.

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