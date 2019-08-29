Роспотребнадзор углядел в философии стоицизма пропаганду суицида

Роскомнадзор по представлению Роспотребнадзора внес в реестр запрещенной информации интервью, опубликованное в интернет-журнале «КРОТ» со стоиком, профессором философии в нью-йоркском университете Массимо Пильюччи:

reestr.rublacklist.net/record/1699102/

Как сообщает редакция издания в своём телеграм-канале,

«Никаких предупреждений мы разумеется не получали, да даже если бы и получали, разговаривать с теми, кто травит русских людей за любовь к Эпиктету и Сенеке, смысла нет».

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«КРОТ» пообещал, что удалять интервью не будет, а также разместил пожелание Роскомнадзору, на которое, скорее всего, снова обратит внимание Роспотребнадзор.

Вероятно, решение забанить данную страницу связано с рассуждениями Пильюччи о суициде. Он говорил, что стоики одобряли самоубийство, приводя соответствующие примеры.

Заблокировали за пропаганду стоицизма, в сущности https://t.co/Bxc1QREO9l Сам бы я такое не придумал ;( — Vladimir Kharitonov (@v_x) August 29, 2019

Издание использует протокол https, поэтому заблокировать можно только весь сайт, а не какую-то конкретную страницу.

«КРОТ — нерегулярный интернет-вестник потаенной красоты и мудрости со всего мира, — говорится в разделе «О нас» на сайте журнала. — Мы ищем и формируем альтернативную культурную повестку — уникальную для каждого края, страны и региона — будь-то пекинский грайм, греческая философия, колдуны Ассама, поморский фольклор и прочие подспудные феномены. Наш девиз: нет ни андеграунда, ни мейнстрима — только культура и то, что притворяется таковой».

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