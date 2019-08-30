Судебный кейс: Пользователи ВК vs Double Data

Социальная сеть ВКонтакте в 2017 году подала в суд на компанию ООО «Дабл», которая собирала общедоступные персональные данные пользователей. Поначалу соцсети было отказано в иске, затем апелляционная инстанция отменила это решение, дело дошло до кассационного суда, который отправил его на новое рассмотрение в первую инстанцию — Арбитражный суд Москвы.

«В этом году до сих пор идёт новое рассмотрение, — рассказывает медиаюрист РосКомСвободы и «Центра цифровых прав» Екатерина Абашина. — Была назначена технологическая экспертиза, и её результаты уже есть в суде. Вполне ожидаемо ООО «Дабл» с экспертизой не согласилось. Экспертиза нужна, чтобы установить факт нарушения компанией прав на базу данных ВК. «Дабл» утверждает, что их программа работает как поисковик и клиентам даёт только ссылки на профили пользователей. ВК же полагает, что «Дабл» именно извлекает данные пользователей из открытых профилей и использует в своих интересах. Экспертиза должна установить, что же именно с данными происходит».

РосКомСвобода и Центр цифровых прав подали заявление о вступлении двух пользователей ВКонтакте в дело как третьих лиц, также сообщила Екатерина, «потому что суть спора — как раз выкачивание и использование данных пользователей». Находясь непосредственно на заседании суда, медиаюрист сообщила, что начать решили с их заявления.

«Судья дала сторонам ознакомится с нашим заявлением, после чего стороны высказали своё мнение», — рассказала Екатерина:

«Истец возражает против вступления в дело пользователей ВК, так как предмет не совпадает с арбитражным делом, плюс требования пользователей подсудны суду общей юрисдикции. Ответчик «Дабл» солидарен с Истцом. К тому же, он не хочет, чтобы к двум пользователям ВКонтакте присоединились остальные пятьсот миллионов. Видимо, считая, что если привлечь к делу этих двух, то остальные тоже выдвинут им свои претензии».

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В заявлении РосКомСвобода и пользователи ВК просили привлечь их к участию в деле, ссылаясь на возможное нарушение их прав по закону о персональных данных. Однако стороны полагают, что предмет спора — защита прав на объект интеллектуальной собственности, это разные вещи, требования пользователей подсудны другому суду, имеют иную природу и должны рассматриваться в отдельном судебном процессе. После недолгого совещания судья решила отказать РосКомСвободе и двум пользователям ВКонтакте по их ходатайству, а также предложила перенести заседание до момента вступления этого отказного определения в силу. После ряда других судебных процедур и заслушивания эксперта, суд был перенесён на 18 октября.

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян отмечает, что Double Data не единственная компания, которая зарабатывает на том, что анализирует открытые профили пользователей ВК, а потом передаёт данные третьим лицам:

«Стало известно, что эти данные, полученные Национальным бюро кредитных историй, в свою очередь, предлагались затем банкам и другим кредитным организациям для оценки кредитоспособности заемщиков и принятия решения о выдаче кредита. ВКонтакте обратилось в суд, требуя запретить использование данных пользователей. Процесс приобрел достаточно странный характер. ВК утверждает, что нарушены исключительные права на базу данных, а «Дабл» заявляет о том, что никакая это не база данных и у Истца нет на нее никаких прав. То есть дело сейчас рассматривается исключительно в контексте нарушения авторских прав. Однако, мы полагаем, что при такой обработке данных нарушаются права каждого пользователя ВКонтакте. В этом плане Дабл нарушает законодательство о персональных данных, собирает, хранит и передает их без надлежащих законных оснований. РКН уже устанавливал, что подобная деятельность является нарушением действующего закона. Поэтому мы решили поменять фокус дела и направили в Арбитражный суд Москвы ходатайство о привлечении пользователей ВК в качестве третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования».

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«Сегодня это ходатайство было отклонено по причине того, что требования пользователей подсудны суду общей юрисдикции, имеют иную природу и должны рассматриваться в отдельном судебном процессе, — продолжает он. — Определения пока нет. Полагаю, мы будем обжаловать его. И я также не исключаю вероятности того, что мы подадим самостоятельный групповой иск к «Дабл»».

РосКомСвобода и Центр цифровых прав предлагают пользователям ВКонтакте, которые хотят присоединиться к коллективному иску, связаться с нашими юристами. Пишите на адрес [email protected]

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