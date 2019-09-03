Карточки: децентрализованный интернет-провайдер Medium

Мы решили поделиться с вами информацией о действующем в России децентрализованном интернет-провайдере Medium, предоставляющем услуги доступа к mesh-сети Yggdrasil на безвозмездной основе. Необходимость создания независимой телекоммуникационной среды назрела уже давно — да и закон о «Суверенном Рунете» уже скоро вступает в силу, — поэтому сообщество энтузиастов не растерялось и приняло меры по разрешению этой проблемы. Как один из вариантов.



.

Что такое Medium?

Medium (англ. Medium — «посредник», оригинальный слоган — Don’t ask for your privacy. Take it back; также в английском слово medium значит «промежуточный») — российский децентрализованный интернет-провайдер, предоставляющий услуги доступа к сети Yggdrasil на безвозмездной основе.

.

Зачем был создан Medium?

Medium был образован в апреле 2019 года в рамках создания независимой телекоммуникационной среды путём предоставления конечным пользователям доступа к ресурсам сети Yggdrasil посредством использования технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi.

.

Что такое Yggdrasil?

Yggdrasil — это самоорганизующаяся Mesh-сеть, имеющая возможность подключения роутеров как в режиме оверлея (поверх сети Интернет), так и непосредственно друг к другу через проводное или беспроводное соединение. Такая сеть не может быть подвергнута цензуре, потому как она использует сквозное шифрование для обмена любыми данными между её участниками.

.

Децентрализована ли внутрисетевая инфраструктура Medium?

В большей степени — да. В качестве системы для мгновенного обмена сообщениями участники проекта используют Matrix. В качестве социальных сетей — Mastodon и Hubzilla. Для видеохостинга — PeerTube. Поиск, кстати, тоже децентрализован — он носит диковинное название YaCy. Конечно, большинство сервисов всё ещё централизованы и по-прежнему контролируются отдельными операторами, но главное — это то, что движение в сторону полной децентрализации есть и оно чувствуется всеми участниками сообщества.

.

Как мне подключиться к Medium?

Вы можете воспользоваться инструкцией, подготовленной участниками сообщества.

.

Я хочу стать оператором сети. Меня найдут?

Этот вопрос уже обсуждался как участниками сообщества, так и нами — и мы не обнаружили никаких проблем с безвозмездным предоставлением услуг подвижной радиосвязи децентрализованным интернет-провайдером «Medium» на территории РФ.

.

Через Medium нельзя попасть в обычный Интернет. Почему он называет себя децентрализованным интернет-провайдером?

Интернет-провайдер — это организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги. На данный момент Medium работает в режиме оверлея, то есть уже поверх существующей сети Интернет — и хотя через Medium нельзя попасть в обычный, «чистый» Интернет (также иногда называемый Clearnet), на транспортном уровне Medium тесно связан с этой сетью. В дальнейшем, когда Medium сможет позволить себе отказаться от использования транспорта сети Интернет и перейти на свой собственный, его всё также можно будет называть интернет-провайдером — потому что Интернет по определению являет собой не что иное, как «Interconnected Networks» — «Сеть Сетей».

.

Мы тоже есть в сети «Medium»

Мы положительно относимся к разработке децентрализованных сетей и решили поддержать становление сети «Medium». Зеркало нашего сайта в этой сети доступно по следующему адресу — roskomsvoboda.ygg. Для того, чтобы подключиться, необходимо настроить Yggdrasil и Medium DNS. Инструкции по подключению можно найти здесь.

.

.