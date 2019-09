Карточки: децентрализованный интернет-провайдер Medium

Мы решили поделиться с вами информацией о действующем в России децентрализованном интернет-провайдере Medium, предоставляющем услуги доступа к mesh-сети Yggdrasil на безвозмездной основе. Необходимость создания независимой телекоммуникационной среды назрела уже давно — да и закон о «Суверенном Рунете» уже скоро вступает в силу, — поэтому сообщество энтузиастов не растерялось и приняло меры по разрешению этой проблемы. Как один из вариантов.



.

Что такое Medium?

Medium (англ. Medium — «посредник», оригинальный слоган — Don’t ask for your privacy. Take it back; также в английском слово medium значит «промежуточный») — российский децентрализованный интернет-провайдер, предоставляющий услуги доступа к сети Yggdrasil на безвозмездной основе.