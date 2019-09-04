04.09.2019

Минэкономразвития хочет частично нивелировать тайну связи

Предлагается не считать нарушением тайны работу операторов с детализацией и обработку технологической информации, не составляющей содержание сообщений или телефонных переговоров, а также вводится перечень лиц, правомочных получать от оператора составляющие тайну сведения, и разрешение на основании судебного решения передачу соответствующей информации третьим лицам, включая органы госвласти

tayna svyazi  

Министерство экономического развития Российской Федерации выложило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект закона «О внесении изменений в статью 63 Федерального закона «О связи»», который касается тайны связи. «Это опять по линии «Цифровой экономики», т.е. без публичного обсуждения», — заметил создатель канала «Эшер II» Филипп Кулин.

В пояснительной записке сказано:

«В современных условиях становления рынка data-технологий закрепленный подход к регулированию ряда профессиональных тайн становится непреодолимым барьером, препятствующим развитию цифровых сервисов и услуг на основе данных.

Законопроект направлен на выработку сбалансированного подхода, учитывающего основные права человека и интересы инновационного бизнеса, возникшие как результат научно-технического прогресса».

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В закон «О связи» будет внесён следующий пункт: «Ограничение права на тайну связи допускается только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами».

Как обращает внимание telegram-канал «Телеком-ревью» законопроектом предлагается не считать нарушением тайны связи обработку уполномоченным работником оператора связи сведений ‎о сообщениях, то есть технологической информации, не составляющей содержание сообщений или телефонных переговоров, которая осуществляется для целей исполнения договора для оказания услуг связи, или в иных определенных федеральными законами случаях.

Законопроект предусматривает уточнение перечня лиц, правомочных получать от оператора связи сведения, составляющие тайну связи. В список включен «абонент» — физическое или юридическое лицо. «Раньше был только отправитель и получатель», — отмечает Кулин.

Также передача сведений, составляющих тайну связи, третьим лицам, включая органы государственной власти, должна будет осуществляться только на основании судебного решения, за исключением случаев, когда возможность получения сведений в отсутствие судебного решения прямо установлена действующим законодательством Российской Федерации. Кулин в своём Telegram-канале сообщает, что его источник в интернет-отрасли, знакомый с сутью вопроса, заявил — большинство «органов» имеет право без судебного решения запрашивать справки:

«…настоящий вопрос состоит в том, какие сведения являются тайной связи, а какие можно предоставлять в форме справки. Законопроект не раскрывает этой темы, являясь заплаткой к конкретной «дырке» в законе, связанной с предоставлением детализации звонков.

Собеседник также особо подчеркнул, что сегодня никто не может нормально ответить на вопрос, что относится, а что не относится к тайне связи. Вместе с тем, в части закона «об информации» — там вообще одна сплошная дыра. Являются ли тайной связи накопленные на сайтах сведения? Вот эти все профили, переписки в социалочках, мессенджерах, на форумах. Вопрос интересный, правоприменительная практика (под этим подразумеваются решения Верховного Суда РФ) противоречива.

Под «шумок» «Цифровой экономики» можно было бы проработать и эту часть. Мнение автора, т.е. моё мнение, примерно совпадает с мнением «unnamed guy»».

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Как уже указывалось выше, процедура проходит в отсутствие общественного обсуждения законопроекта, известна лишь дата окончания антикоррупционной экспертизы — 9 сентября 2019 г.

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