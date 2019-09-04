Минэкономразвития хочет частично нивелировать тайну связи

Министерство экономического развития Российской Федерации выложило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект закона «О внесении изменений в статью 63 Федерального закона «О связи»», который касается тайны связи. «Это опять по линии «Цифровой экономики», т.е. без публичного обсуждения», — заметил создатель канала «Эшер II» Филипп Кулин.

В пояснительной записке сказано:

«В современных условиях становления рынка data-технологий закрепленный подход к регулированию ряда профессиональных тайн становится непреодолимым барьером, препятствующим развитию цифровых сервисов и услуг на основе данных. Законопроект направлен на выработку сбалансированного подхода, учитывающего основные права человека и интересы инновационного бизнеса, возникшие как результат научно-технического прогресса».

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В закон «О связи» будет внесён следующий пункт: «Ограничение права на тайну связи допускается только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами».

Как обращает внимание telegram-канал «Телеком-ревью» законопроектом предлагается не считать нарушением тайны связи обработку уполномоченным работником оператора связи сведений ‎о сообщениях, то есть технологической информации, не составляющей содержание сообщений или телефонных переговоров, которая осуществляется для целей исполнения договора для оказания услуг связи, или в иных определенных федеральными законами случаях.

Законопроект предусматривает уточнение перечня лиц, правомочных получать от оператора связи сведения, составляющие тайну связи. В список включен «абонент» — физическое или юридическое лицо. «Раньше был только отправитель и получатель», — отмечает Кулин.

Также передача сведений, составляющих тайну связи, третьим лицам, включая органы государственной власти, должна будет осуществляться только на основании судебного решения, за исключением случаев, когда возможность получения сведений в отсутствие судебного решения прямо установлена действующим законодательством Российской Федерации. Кулин в своём Telegram-канале сообщает, что его источник в интернет-отрасли, знакомый с сутью вопроса, заявил — большинство «органов» имеет право без судебного решения запрашивать справки:

«…настоящий вопрос состоит в том, какие сведения являются тайной связи, а какие можно предоставлять в форме справки. Законопроект не раскрывает этой темы, являясь заплаткой к конкретной «дырке» в законе, связанной с предоставлением детализации звонков. Собеседник также особо подчеркнул, что сегодня никто не может нормально ответить на вопрос, что относится, а что не относится к тайне связи. Вместе с тем, в части закона «об информации» — там вообще одна сплошная дыра. Являются ли тайной связи накопленные на сайтах сведения? Вот эти все профили, переписки в социалочках, мессенджерах, на форумах. Вопрос интересный, правоприменительная практика (под этим подразумеваются решения Верховного Суда РФ) противоречива. Под «шумок» «Цифровой экономики» можно было бы проработать и эту часть. Мнение автора, т.е. моё мнение, примерно совпадает с мнением «unnamed guy»».

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Как уже указывалось выше, процедура проходит в отсутствие общественного обсуждения законопроекта, известна лишь дата окончания антикоррупционной экспертизы — 9 сентября 2019 г.

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