Владимир Путин ставит создание киберполиции под вопрос

Президент Путин в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме заявил, что правоохранителям необходимо иметь в виду современные способы рекламы наркотиков в интернете. При этом российский лидер не уверен в необходимости создания киберполиции:

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения. В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я [главе МВД России] Колокольцеву обязательно об этом скажу».

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Напомним, что в начале июля российский лидер поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и ФСБ разработать меры по совершенствованию контроля за ведением уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в ходе прямой линии Путин жестко высказался по теме оборота наркотиков в России и заявил, что выступает против смягчения статьи 228 УК. Глава государства подтвердил, что в России очень много обвинительных приговоров по этой статье, доля таких осужденных составляет 26% от общего числа заключенных. По его мнению, необходимо не реформировать антинаркотическое законодательство, а налаживать контроль за работой полицейских, чтобы не было возможности фальсифицировать уголовные дела и сажать людей в тюрьму «ради галок».

В качестве примера Президент привел случай с журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но дело было прекращено после общественного резонанса.

Создание киберполиции обсуждалось в феврале прошлого года в Совете Федерации. Сенаторы обещали озвучить проект рекомендаций в Госдуме. В данный момент в МВД существует Управление «К», которое занимается преступлениями в сфере компьютерной информации, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей правонарушений и т.д.

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