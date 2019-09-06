06.09.2019

Роскомнадзор перед выборами заговорил от имени России

Надзорное ведомство пригрозило Google, YouTube, Facebook и Instagram в случае несоблюдения "дня тишины" расценивать политическую рекламу на данных площадках как вмешательство в суверенные дела РФ

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В преддверие выборов, которые состоятся 8 сентября текущего года, Роскомнадзор решил предупредить интернет-площадки, СМИ и кандидатов в депутаты в необходимости соблюдать «День тишины», то есть не проводить 7 и 8 сентября никакой предвыборной агитации.

Однако на этом надзорное ведомство решило не останавливаться и перешло к открытым угрозам, причём почему-то от имени России:

Стоит заметить, над РКН и так-то часто подтрунивают в Twitter, даже если тот публикует вполне себе нейтральное сообщение, но в этот раз твит с угрозами вызвал просто бурю возмущения.

Один из пользователей намекнул на двойные стандарты, которые Роскомнадзор применяет в своей работе, напомнив, что в таком случае им неплохо было бы обратить внимание на рекламу и баннеры, «которыми утыкан весь город». «В таком случае вы должны обязать все рекламные агенства демонтировать эту рекламу», — заключает он.

Естественно, тут же напомнили об «эффективности» блокировок, в частности — Telegram, а также заметили, что делать заявления от имени России — это не совсем в полномочиях данного ведомства:

Со своей стороны, относясь к надзорному ведомству со всем уважением, готовы напомнить ему те полномочия, которые возложены на него государством. Спойлер: там ничего про вмешательство в суверенные дела РФ и заявления от имени России нет. Более того, там и про выборы-то ничего не сказано.

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