Роскомнадзор перед выборами заговорил от имени России

В преддверие выборов, которые состоятся 8 сентября текущего года, Роскомнадзор решил предупредить интернет-площадки, СМИ и кандидатов в депутаты в необходимости соблюдать «День тишины», то есть не проводить 7 и 8 сентября никакой предвыборной агитации.

⚠ Напоминаем СМИ и кандидатам про запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации. 🤐 Агитация прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования. Подробнее: https://t.co/09XMhRZDHS pic.twitter.com/OhXxZnf8cr — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 6, 2019

Однако на этом надзорное ведомство решило не останавливаться и перешло к открытым угрозам, причём почему-то от имени России:

В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 6, 2019

Стоит заметить, над РКН и так-то часто подтрунивают в Twitter, даже если тот публикует вполне себе нейтральное сообщение, но в этот раз твит с угрозами вызвал просто бурю возмущения.

Один из пользователей намекнул на двойные стандарты, которые Роскомнадзор применяет в своей работе, напомнив, что в таком случае им неплохо было бы обратить внимание на рекламу и баннеры, «которыми утыкан весь город». «В таком случае вы должны обязать все рекламные агенства демонтировать эту рекламу», — заключает он.

Естественно, тут же напомнили об «эффективности» блокировок, в частности — Telegram, а также заметили, что делать заявления от имени России — это не совсем в полномочиях данного ведомства:

Как страшно! Telegram уже заблокировали? — Лукьянов Евгений А. (@ELukyanov) September 6, 2019

Не много ли smm от РКН на себя берет, вещая от лица России? Кто сотрудникам надзорного ведомства дал такое право? И нет ли в таком высказывании наказуемых превышений полномочий от должностного лица? https://t.co/OMsdlknuJD — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) September 6, 2019

Тот момент, когда SMM Роскомнадзора перепутал себя с МИД РФ pic.twitter.com/ovrB5Zsa6p — David Homak (@aalien) September 6, 2019

Со своей стороны, относясь к надзорному ведомству со всем уважением, готовы напомнить ему те полномочия, которые возложены на него государством. Спойлер: там ничего про вмешательство в суверенные дела РФ и заявления от имени России нет. Более того, там и про выборы-то ничего не сказано.

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