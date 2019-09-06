Роскомнадзор перед выборами заговорил от имени России

В преддверие выборов, которые состоятся 8 сентября текущего года, Роскомнадзор решил предупредить интернет-площадки, СМИ и кандидатов в депутаты в необходимости соблюдать «День тишины», то есть не проводить 7 и 8 сентября никакой предвыборной агитации.
⚠ Напоминаем СМИ и кандидатам про запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации.
🤐 Агитация прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
Подробнее: https://t.co/09XMhRZDHS pic.twitter.com/OhXxZnf8cr
— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 6, 2019
Однако на этом надзорное ведомство решило не останавливаться и перешло к открытым угрозам, причём почему-то от имени России:
В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, оставляя за собой право на адекватную реакцию.
— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 6, 2019
Стоит заметить, над РКН и так-то часто подтрунивают в Twitter, даже если тот публикует вполне себе нейтральное сообщение, но в этот раз твит с угрозами вызвал просто бурю возмущения.
Один из пользователей намекнул на двойные стандарты, которые Роскомнадзор применяет в своей работе, напомнив, что в таком случае им неплохо было бы обратить внимание на рекламу и баннеры, «которыми утыкан весь город». «В таком случае вы должны обязать все рекламные агенства демонтировать эту рекламу», — заключает он.
Естественно, тут же напомнили об «эффективности» блокировок, в частности — Telegram, а также заметили, что делать заявления от имени России — это не совсем в полномочиях данного ведомства:
Как страшно! Telegram уже заблокировали?
— Лукьянов Евгений А. (@ELukyanov) September 6, 2019
Не много ли smm от РКН на себя берет, вещая от лица России? Кто сотрудникам надзорного ведомства дал такое право? И нет ли в таком высказывании наказуемых превышений полномочий от должностного лица? https://t.co/OMsdlknuJD
— Artem Kozlyuk (@kozlyuk) September 6, 2019
Тот момент, когда SMM Роскомнадзора перепутал себя с МИД РФ pic.twitter.com/ovrB5Zsa6p
— David Homak (@aalien) September 6, 2019
Со своей стороны, относясь к надзорному ведомству со всем уважением, готовы напомнить ему те полномочия, которые возложены на него государством. Спойлер: там ничего про вмешательство в суверенные дела РФ и заявления от имени России нет. Более того, там и про выборы-то ничего не сказано.
.
.