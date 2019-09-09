Facebook не выплатил штраф за отказ переносить данные пользователей в РФ

Компания Facebook не исполнила решение суда об уплате штрафа в размере 3 тыс. руб., сообщили два источника «Ъ». Постановление о штрафе по иску Роскомнадзора было вынесено Таганским районным судом г.Москвы в середине апреля текущего года, и в силу постановление вступило уже в конце июня. На добровольную уплату штрафа компании отводилось 60 дней, но Facebook такой «выгодной возможностью» не воспользовался. Теперь, по окончании этого срока, взысканием должны заняться приставы, но пока не совсем ясно, как получить деньги. «В России у компании нет активов, ближайшая инфраструктура — в Восточной Европе»,— поясняет один из источников.

В суде сообщили, что материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд направил необходимые запросы, ожидается ответ, Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не ответили, в Роскомнадзоре от комментариев отказались. Facebook не ответил на запрос издания.

«К Facebook, — также добавляет один из собеседников, — накопились вопросы, например сеть реже других исполняет решения властей об удалении незаконного контента, но пока решение о блокировке не обсуждается».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев полагает, что до Facebook просто не дошло требование заплатить штраф. При росте давления со стороны регуляторов соцсети будет легче отказаться от работы в России, так как её местная аудитория составляет меньше 1% от общемировой, считает Мариничев. По мнению управляющего партнера фирмы «Юстерс» Алексея Сиренко, для взыскания штрафа Роскомнадзору придется инициировать судебный процесс в калифорнийской юрисдикции.

В марте текущего года основатель соцсети Марк Цукерберг опубликовал пост, в котором заявил о готовности к её, а также принадлежащих компании сервисов Instagram и WhatsApp блокировке в отдельных государствах за отказ хранить там данные. По его словам, «люди должны знать, что компания не будет хранить чувствительные данные в странах с ненадлежащим соблюдением таких прав человека, как свобода выражения мнений и неприкосновенность частной жизни».

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