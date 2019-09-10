В Госдуме одобрили в I чтении многомиллионные штрафы для интернет-сервисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект №729516-7, которым значительно увеличиваются штрафы за нарушения в сфере обработки пользовательских данных. Авторы документа подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения.

«Исходя из этого, предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения — от 6 до 18 миллионов рублей, что сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований», — говорится в документе.

«Действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате корпорации были оштрафованы на 3 тысячи рублей по статье 19.7 КоАП за непредставление информации. Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства», — также отмечается в документе.

Кроме того, законопроектом предлагается дифференцировать размер повторных штрафов в зависимости от степени общественной опасности и установить существенные размеры санкций за нарушения, связанные с распространением или непринятием мер по недопущению распространения экстремистского контента, в том числе операторами поисковых систем.

Перед голосованием с докладом выступил один из соавторов законопроекта, единоросс Даниил Бессарабов, который заявил, что принятое в 2014 году законодательство по защите персональных данных эффективно не в полной мере, рассказал о возросшей степени общественной опасности при утечке таких данных и о необходимости изменения законодательства прежде всего для профилактики правонарушений в этой сфере. По его словам, многие операторы персональных данных не исполняют существующих норм, и речь идёт прежде всего о локализации этих данных на территории России. С того времени, подчеркнул парламентарий, у всех операторов персданных было время на приведение своей работы в этой сфере в рамки существующего законодательства.

Ответственный за законопроект комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству законопроект поддерживает, но предлагает проработать размер штрафов. Комитет по инфополитике, который является соисполнителем, также законопроект поддерживает и уверяет, что его принятие усилит защищённость персональных данных россиян. Правовое управление замечаний не имеет.

Бессарабов также подчеркнул, что персональные данные часто становятся объектом интересов третьих сторон, и часто — из-за рубежа, Россия в этом вопросе должна соблюдать свой цифровой суверенитет.

В итоге законопроект был принят большинством голосов при одном воздержавшемся.

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