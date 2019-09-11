Предпринимателям и операторам связи предложили проработать правила «суверенного рунета»

Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете». Минцифры предложило им разработать эти правила под руководством РСПП. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знающий о предложении от РСПП. Представитель союза подтвердил, что предложение поступило и профильная комиссия РСПП сформирует свою позицию. По его словам, предложение Минцифры поддерживает ФСБ.

При этом Минцифры не давало РСПП конкретных поручений, а лишь выразило мнение, что союз тесно общается с профильными компаниями. «Почему Минкомсвязь не общается тесно с профильными компаниями как РСПП? — задается вопросом «Телеком-ревью». — Минкомсвязь — это самое что ни на есть профильное Министерство, как ни как!»

Также профильный Telegram-канал недоумевает, почему министерство не знает потенциального круга производителей технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), и молчало в момент принятия закона, понимая, что «все системы для исполнения закона необходимо сертифицировать, но при этом у ведомства для разработки правил применения не хватает информации».

По словам Минцифры, из-за недостатка вышеназванной информации, для разработки правил нужно будет произвести дополнительные работы, которые не запланированы на 2019 год.

Напомним, что согласно поправкам к ФЗ «О связи», операторы связи обязаны устанавливать в своей сети технические средства противодействия угрозам функционирования интернета и представлять информацию в Роскомнадзор о фактическом месте установки таких технических средств в течение трех дней со дня установки. Порядок установки, эксплуатации и модернизации технических средств утверждает Правительство РФ. Технические средства противодействия угрозам предоставляет операторам связи на безвозмездной основе Роскомнадзор. Закон о «суверенном рунете» вступает в силу 1 ноября 2019 года.

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