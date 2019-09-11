Медведев не видит смысла в регулировании блокчейна

В ходе прямого эфира «Диалог» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о регулировании сферы цифровой экономики, блокчейне и защите личных данных пользователей интернета. По словам главы правительства, регулирование цифровой отрасли должно осуществляться через совокупность нормативных актов, а не через единый закон, и определять нормы должны сами участники рынка.

Премьер-министр также подчеркнул, что «попытки все забить в закон — очень мало привлекательная идея»:

«У нас любят манипулировать терминами… Вот давайте сейчас в законе начнем описывать пресловутый блокчейн. Если дать сейчас какое-то определение, через год оно не будет работать».

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Кроме того, Дмитрий Медведев затронул вопрос использования различными компаниями личных данных пользователей. Он заявил, что меры защиты персональных данных должны разрабатываться на международном уровне, а не на национальном.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков добавил, что законопроект о защите персональных данных, в рамках которого бизнес получит возможность работать с обезличенными данными, будет внесен на рассмотрение уже в ближайшую сессию.

Носков также подчеркнул, что у министерства в разработке находится около 50 законопроектов, касающихся регулирования цифровой отрасли. Все они должны быть представлены к 2024 году.

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