«Узник Tor» математик Богатов уехал в США

Математик Дмитрий Богатов, находившийся под следствием больше года, начиная с апреля 2017-го, и побывавший за это время в СИЗО и под домашним арестом по надуманным причинам «призывов к терроризму» за публикации в интернете, которые он не делал, покинул вместе с женой Россию из-за отсутствия справедливого возмездия тем сотрудникам правоохранительных органов, которые взращивают подобные уголовные дела.

Об этом он и его супруга сообщили в своих Telegram-каналах.

«Итак, — сообщает Татьяна, — мы с Димой уже год как сбежали из России в США. По всем вопросам быстрее и эффективнее писать мне. По сложившейся традиции исполняю обязанности пресс-секретаря».

Дмитрий, в свою очередь написал более развёрнутый ответ, в котором объяснил, какими соображениями они с супругой мотивировали свой отъезд:

«Настал момент достать кролика из шляпы. Год назад я уехал из России, до лучших времён. Пару дней назад я получил разрешение на работу в США. Я слежу за новостями, и я не вижу перспектив на лучшие времена. Я снимаю шляпу перед теми, кто всё ещё пытается сражаться за права человека и демократию в России, но признайте — война уже проиграна. На самом деле, войны и не было. На войне есть потери с обоих сторон, если нет — это бойня. За последние два года случилось два чуда — моё дело и дело Ивана Голунова. Два случая, когда система откусила, пожевала, но неравнодушное общество заставило выплюнуть. Две спасённые жизни. Но даже в случае такого невероятного успеха враг не понёс никаких потерь. Ни один следователь не пошёл по этапу. Ни один прокурор не был уволен без права занимать государственные должности. Ничего, вообще ничего. Для них это беспроигрышная лотерея. Не прокатило — можно пробовать снова, и они пробуют. Сидит Новое Величием, сидит Сеть, сидит Мифтахов, да и по Московскому делу пострадавших немало. Ребят, хватит играть в русскую рулетку. Можете бежать — бегите, и оттуда помогайте тем, кто сидит. Вышли — бегите, и оттуда помогайте тем, кто сидит. Не можете бежать — помогайте тем, кто сидит или бежал, но ни в коем случае не садитесь».

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Несмотря на то, что отъезд в другую страну — это сложный, долгий, болезненный и затратный процесс, и разрешение на работу — только первый шаг к обустройству нормальной жизни, он всё же считает, что сделал правильный выбор.

«Я и моя жена, программист/преподаватель и биолог, ищем работу. Если вы сейчас не заняты сборкой чемоданов и можете трудоустроить, порекомендовать, помочь — сделайте это. Пожалуйста», — пишет Богатов.

Кроме этого, математик сделал фото в поддержку политзаключённых на фоне памятника Мартину Лютеру Кингу.

Преподаватель математики в Московском финансово-юридическом университете и программист был задержан весной 2017 года. Его обвинили в том, что он разметил в сети Интернет под псевдонимом «материалы, побуждающие к организации массовых беспорядков в центре Москвы».

По версии следствия, все призывы были опубликованы с нескольких IP-адреов, и один из них принадлежал Богатову. Математик провел под стражей около месяца, а потом был сначала переведен под домашний арест, а в январе 2018 года освобождён под подписку о невыезде. В защиту математика была начата кампания #FreeBogatov, а в суде интересы Богатова представлял ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. В мае 2018 года стало известно о закрытии уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Наше интервью с Димой, когда он еще находился под домашним арестом:

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