Законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан внесён в Госдуму

Депутат Александр Старовойтов внёс в Государственную думу законопроект №792837-7 о наказании для чиновников и должностных лиц, которые оскорбляют российских граждан. Он предложил ввести наказания в зависимости от тяжести преступления.

За оскорбления различной формы он предлагает штрафовать виновных на сумму от 500 тысяч до трёх миллионов рублей и выполнением принудительных работ. В случае угрозы насилия или его применения депутат предложил наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет.

Кроме устных высказываний, он предложил ввести ответственность за публикации чиновников в социальных сетях.

Старовойтов аргументировал своё предложение тем, что участились случаи оскорбления граждан со стороны властей. В качестве примера он привёл высказывание депутата Волгоградской городской думы Гасана Набиева, который заявил, что маленькие пенсии в России получают только «тунеядцы и алкаши, которые сами виноваты в своём положении». Также он упомянул другие случаи оскорблений.

«Вышеуказанные случаи являются примерами пренебрежения должностными лицами служебной дисциплины, нарушений ими своих должностных обязанностей, так как именно на представителей власти возлагается обязанность осуществлять защиту прав и законных интересов граждан», — отмечает депутат в пояснительной записке.

Парламентарий считает, что принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную защиту прав и свобод, а также повысить правовую культуру должностных лиц.

Ранее Старовойтов уже вносил законопроект №700448-7 на рассмотрение в парламент, однако законопроект получил отрицательные отзывы Правительства и Верховного суда, поскольку ответственность за оскорбление другого человека уже предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

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