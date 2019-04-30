В Госдуму внесён законопроект о наказаниях чиновников за оскорбление граждан

Депутат Государственной думы Александр Старовойтов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект №700448-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительной ответственности должностных лиц, лиц занимающих государственные должности Российской Федерации или государственные должности субъекта Российской Федерации, а ровно главы органа местного самоуправления».

«Предлагаемый законопроект устанавливает уголовную ответственность за оскорбление, совершенное должностным лицом. Объектом данного преступления является честь и достоинство гражданина. Потерпевшими в предлагаемом законопроекте являются как частные лица, так и должностные лица, претерпевшие унижение чести и достоинства от своих «коллег по цеху», — говорится в пояснительной записке к документу.

Автор законопроекта подчеркивает, что на сегодняшний день оскорбления, которые допущены представителями власти в адрес граждан, не являются редкостью. А «едкие высказывания чиновников», которые унижают честь и достоинство населения, свидетельствуют о неуважении к народу. Отмечается, что оскорбление обычно совершается как устно, так и письменно. Не исключением являются и оскорбления в социальных сетях. В качестве такого примера в пояснительной записке приводится высказывание главы одного из подразделений «Роскосмоса» Станислава Жаркова, который

«…в ходе дискуссии в социальной сети «Facebook», где обсуждалось переселение жителей «хрущёвок», оскорбил их, обозвав «скотобазой», которая «бухает, колется, блосает мусор в подъезде и орёт по ночам»».

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По мнению депутата, такие случаи являются «примерами пренебрежения должностными лицами служебной дисциплины, нарушений ими своих должностных обязанностей, так как именно на представителей власти возлагается обязанность осуществлять защиту прав и законных интересов граждан».

Старовойтов также вспомнил высказывание волгоградского единоросса Гасана Набиева, который заявил, что «пенсии в 8 000 рублей в России получают исключительно тунеядцы и алкаши», и случай с депутатом питерского заксобрания Анатолием Дроздовым, в неприличной форме исковеркавшим фамилию журналистки «Новой газеты» Александры Гармажаповой.

законопроектом предлагается за оскорбление, совершенное должностным лицом, при исполнении им своих служебных обязанностей в отношении другого лица, наказывать штрафом от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового; либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

То же деяние, которое было совершено в ходе публичного выступления, публично демонстрирующегося произведения или в СМИ — наказывается штрафом в размере от 1 млн руб. до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового; либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до года.

Действия, совершенные лицом, которое занимает гос должность РФ или гос должность субъекта РФ — наказывается штрафом в размере от 2 млн до 3 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Действия, совершенные с применением насилия или угрозой его применения; с причинением тяжких последствий наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в марте текущего года Президент РФ Владимир Путин подписал пакет репрессивных законов о наказаниях за распространение недостоверных новостей (штраф до 1,5 миллиона рублей) и неуважение к государству. Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, приравнивается к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30-100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей или административный арест. Также эта информация должна быть удалена по требованию Роскомнадзора, а в противном случае будет грозить блокировка ресурса.

Первое административное наказание по новой статье было наложено на жителя Новгородской области Юрия Картыжева, и это предсказуемо вызвало в интернете широкий резонанс. Пользователи соцсетей запустили флешмоб с разными вариациями выражения, которое было опубликовано на ВК-страничке обвиняемого. На днях решение Чудовского районного суда Новгородской области было обжаловано.

Адвокат «Агоры» Дмитрий Герасимов, представляющий интересы Картыжева в суде, указывает, что действия его клиента не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента Российской Федерации, который в этом качестве должен быть терпим к критике граждан и избирателей, в том числе выраженной в резкой форме. Таким образом, комментарии Картыжева носили явно политический характер.

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