24.04.2019
Новгородец обжалует штраф за оскорбление Путина и обратится в ЕСПЧ
Первое административное наказание по новой статье об оскорблении властей вполне предсказуемо вызвало в интернете широкий резонанс, вследствие чего пользователи соцсетей запустили флешмоб с разными вариациями выражения, которое было опубликовано на ВК-страничке обвиняемого

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Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева. Его признали виновным по статье КоАП о неуважении к власти.

Картыжев выложил запись суда, на которой слышно, как судья Иванов зачитывает суть правонарушения.

По мнению главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти. Кроме этого, Чиков сообщил, что делом Картыжева занялась «Агора» и штраф :

«Приняли защиту жителя города Малая Вишера Юрия Картыжева, первого привлеченного к административной ответственности по закону Клишаса о неуважении к власти.

Постановление о признании его виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ вынес 22 апреля судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов. Картыжеву назначен штраф в размере 30,000 рублей.

Постановление будет обжаловано в Новгородский областной суд в течение 10 дней со дня вынесения. Адвокат Агоры Дмитрий Герасимов работает».

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Кроме этого, снова сработал «эффект Стрейзанд». Возмущенные судебным решением пользователи Рунета запустили в соцсетях флешмоб, в котором публикую различные вариации высказывания, за которое был наказан Картыжев. Комментируя штраф, россияне подчеркивают, что Путин — это не общество, не государство и не орган власти.

Сам же оштрафованный за оскорбление Путина заявил «Открытым медиа», что «его страницу во «Вконтакте» взломали и дописали там слово *******».

Он также заявил, что готов дойти до ЕСПЧ.

Президент Владимир Путин подписал законы 28-ФЗ и 30-ФЗ о неуважении к власти 18 марта, они вступили в силу 29 марта — за два дня до публикации поста Картыжева. Ранее этими законами Роскомнадзор объяснял блокировку сайтов ярославских СМИ, которые опубликовали новости об оскорбляющем Путина граффити на здании местного управления МВД.

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