Роскомнадзор по требованию ФСБ готовится заблокировать ещё два почтовых сервиса

Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр ОРИ в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

Согласно российскому законодательству после получения подобного запроса компаниям отводится 15 дней на предоставление данных. Однако оба сервиса всё ещё не зарегистрированы в соответствующем реестре.

За неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации сайтам грозит блокировка на основании решения суда, напомнил Ампелонский.

Эксперты, опрошенные РБК, допустили, что ФСБ заинтересовалась сервисами из-за ложных сообщений о минировании. Оба сервиса упомянуты в методических рекомендациях, в которых российским госорганам советуют включать в черный список сообщения, отправленные с ящиков @scryptmail.com, @mailbox.org, @mailfence.com, @protonmail.com, @mail.bg, @all.bg и др.

В компаниях пока никак не прокомментировали запрос Роскомнадзора.

Напомним, осенью 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тыс. руб., а в апреле 2018 гола заблокировали на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. ФСБ уверяет, что Telegram пользовались террористы (в частности, те, кто организовал взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году).

Мессенджер судится с Роскомнадзором из-за блокировки и безуспешно пытается доказать, что требование ФСБ незаконно. В марте 2018-го Верховный суд России признал законным приказ, обязывающий организаторов предоставлять спецслужбе ключи для расшифровки сообщений.

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