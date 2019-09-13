Первое дело о повторном оскорблении власти

В Кемерово в отношении инвалида Ильи Путевского возбуждено первое дело о повторном неуважении к власти, за которое местному жителю грозит штраф до 200 000 рублей или арест до 15 суток, сообщает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

«Кузбасский участковый Цилих В.А., — пишет он, — внимательно наблюдая за порядком в социальной сети Вконтакте, усмотрел недопустимую критику власти в сравнении партии Единая Россия с «конченой крысиной чумой», а также в размещенной им фразе «Путинская система — это организованная преступная группировка! Путин не президент!»».

Отметим, что до этого Путевского уже штрафовали на 30 тысяч рублей также за оскорбление власти. Он опубликовал у себя видеозапись, на которой силовики жестко разгоняют участников протестной акции «Он нам не царь», сопроводив ее комментарием, в котором назвал президента Путина трусливой с… [самка собаки].

Также мужчина является фигурантом уже не административного, а уголовного дела за оскорбление представителя власти. Согласно обвинению, он ехал на велосипеде по улице и увидел судью Ксению Раймер, которая выносила решение в отношении него по первому делу о неуважении к власти, и показал ей средний палец. Раймер написала на мужчину заявление. Следственный комитет Кемеровской области возбудил против него уголовное дело по статье 319 УК РФ.

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