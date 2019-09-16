Поле суверенной онлайн-битвы: Тюмень

Недавно от двух источников в телекоммуникационных компаниях агентство Reuters узнало, что российские операторы связи намерены проверить на пользователях в Тюмени оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрещенные в стране интернет-ресурсы. «Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все (операторы, участвующие в тестировании) его ставят в Тюмени», — сказал один из источников. «Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях. По его итогам поймем, как оно работает, какие сбои есть и т.д.», — сказал второй собеседник. Он уточнил, что тестирование должно завершиться до конца сентября. Многие пользователи, а также интернет-активисты ожидали, что эксперимент по блокировке «неблокируемой запрещёнки» начнётся именно в эти дни, поэтому вести из Тюмени в соцсетях и чатах напоминали сводки с поля боя.

По данным собеседников агентства, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. Представители МТС, «Мегафона», Вымпелкома, Tele2 и Ростелекома отказались от комментариев. Роскомнадзор на запрос агентства не ответил. В РДП.ру заявили, что не знают, где проходит тестирование.

Установка оборудования стала возможна благодаря закону о «суверенном Рунете», который вступит в силу 1 ноября, и тестирование нового оборудования должно коснуться, прежде всего, мессенджера Telegram, которому удаётся оставаться доступным для большинства жителей России.

Сославшись на отсутствие времени, глава Тюмени Руслан Кухарук в разговоре с корреспондентом «Нашего города» не стал подтверждать или опровергать информацию, появившуюся накануне в федеральных СМИ, о возможном внедрении нового оборудования для блокировки мессенджера Telegram в столице области.

Сеть встретила новость о тестировании нового блокировочного оборудования с ожидаемым негативом, иногда — со скепсисом:

Тюмень превратилась в полигон испытаний: здесь Роскомнадзор и мобильные операторы будут тестировать новое оборудование, которое должно блокировать Telegram. Тестирование должно завершиться до конца сентября. pic.twitter.com/10yqgTZKu6 — Циник (@Zol_ter) September 14, 2019

Беспредел! Почему Тюмень? Зачем Тюмень? Что случилось с Воронежем??? — kakonobylo (@kakonobylo) September 14, 2019

СМИ: Операторы связи протестирует в Тюмени новое оборудование для блокировки Telegram https://t.co/zNCA1tFGxR pic.twitter.com/Nb5u9kuIkO — Лентач (@the_lentach) September 14, 2019

Учения по @telegram в Тюмени совершенно не означают блокировку мессенджера.Тюмень выбрана как регион с низким количеством пользователей.Ожидаемый эффект не столь оптимистичен.Но разработчикам поставлена одна задача-блокировать мессенджер на несколько часов в условиях беспорядков pic.twitter.com/SlSJ8eCUcg — MaDel' (@Mark__Del) September 14, 2019

Тюмень в авангарде цензуры, так сказать https://t.co/eGiXuieS9d — Александр (@rzhsasha) September 14, 2019

И опять — Тюмень!!!

Что-то там много эксперементируют над людьми!

Плитка, школы, больницы, коровы, выборы, нефть, газ и т.п. — все начиналось там. pic.twitter.com/kmecQt9J30 — Серж Собъявин (@mospark_ru) September 14, 2019

Хех) Зато когда попытки заблокировать телегу в очередной раз предсказуемо провалятся, Тюмень станет столицей киберсопротивления! — Roman Kropchev (@kropchev) September 13, 2019

«Крупные операторы связи РФ в сентябре проверят на населении Тюмени оборудование, которое должно блокировать желание пользоваться мессенджером Telegram и посещать другие запрещенные в стране интернет-ресурсы, сообщают источники в телекоммуникационных компаниях. В марте российские СМИ писали, что решение было признано самым эффективным в ходе лабораторного эксперимента на мышах. Сообщалось, что мышам не удалось даже установить запрещённый мессенджер», — иронизирует Telegram-канал «Инфроссия Туморроу».

«Учения по Телеграм в Тюмени совершенно не означают блокировку мессенджера, — успокаивает НЕЗЫГАРЬ. — Тюмень выбрана как регион с низким количеством пользователей. Ожидаемый эффект не столь оптимистичен. Но разработчикам поставлена одна задача- блокировать мессенджер на несколько часов в условиях беспорядков. Никто не собирается блокировать Телеграм c учетом, что площадка стала главной провластной смысловой платформой на которую тратятся сотни миллионов долларов».

«Да будет ли известно крупным операторам связи, Минкомсвязи и Роскомнадзору, что —

— является обязательным подтверждение соответствия для обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи;

— использование в сетях связи несертифицированных средств связи влечет наложение административного штрафа до 300 тысяч рублей. КоАП РФ Статья 13.6», — напоминает Телеком-ревью.

«В Тюмени алкоголь после 21:00 не продают. Я бы на месте РКН не стал еще больше там народ злить», — написали в одном из отраслевых чатов.

Что же касается результатов проводимого тестирования, то о них пока говорить рано, поскольку информации о том, когда оно запланировано, ещё нет.

В то же время, ряд пользователей из Тюмени сообщил об изменении работы интернета, скорость которого заметно упала, что может говорить о начале работы данного оборудования. В частности, об этом рассказал исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Пишут тут из Тюмени. В телеге. Ну, там где DPI ‘тестируют’. В общем, действительно блокировать Телеграм получается. Кроме mtproto fake tls. Так что нужно обновляться, да».

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Также Климарёв сообщил: «Из спец. эффектов — иногда интернет каждые 15 минут отваливается. Скорость нестабильная. Раньше с msdn аплоад был 40-45 мбит через вай-фай, сейчас 2-3 не дотягивает. Ну, в общем, как обычно».

«На самом деле, — писал он накануне, — до меня доходили слухи, что в уральском МРФ внедряют вот этот самый РДП. Не знал, что именно в тюменском филиале (мой любимый филиал был, между прочим, без шуток). Но что-то мне подсказывает, что не будет оно работать».

По его мнению, реализация данного проекта Ростелекомом обречена на провал, поскольку в последнее время компания демонстрирует некоторый непрофессионализм в этом вопросе. К тому же, «из всех DPI, которые есть сейчас на рынке — РДП самый убогий».

«Пока внедряли — Телега уже поменяла протокол, — добавляет он. — И поменяет еще не раз. А у ДиПиАй, напомню, регламенты».

В отраслевых чатах Telegram проскальзывали сообщения от пользователей из Тюмени, что мало кто заметил блокировку мессенджера, но вот с интернетом и правда были проблемы:

«Тюмень активно общается в телеге. Говорят, по всей тройке операторов, что не заблочили, но сильно просела скорость интернет трафика».

«[Властям] надо срочно показать что Телеграм в Тюмени заблокирован, любым способом, даже если отключением интернета или его деградацией в 100 раз».

«Кстати, по поводу блокировки телеграм: сегодня связь вообще чудит, постоянные обрывы связи каждые две минуты».

Мы провели мониторинг региональных пабликов и чатов, откуда выяснили, что отдельные жалобы на связь были, но блокировку Telegram почти никто не заметил. По крайней мере, на работе популярного в регионе канала «Новости Тюмени» тестирование, если оно и проводилось, никаким очевидным образом не отразилось, также как и на некоторых чатах и каналах объявлений.

Активно шло общение между участниками чата «Тюмень ДПС», где также интересовались насчет скорости «Телеги», но из присутствовавших пользователей никто не жаловался на блокировку, а некоторые даже шутили:

«Роскомнадзор раздал операторам связи в Тюмени специальное оборудование для блокировки Telegram. Трепещи, Тюмень! По классике заблокируют кучу левых ресурсов, а телега и дальше будет работать».

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Интересную информацию РосКомСвободе поведал технический директор ООО «Дельта Телесистемы» Евгений Кравцов. По его словам, пока никакого оборудования нет, и кроме письма из Роскомнадзора (есть в нашем распоряжении), никто ничего не получал. В письме сказано об актуализации информации «о применяемых механизмах фильтрации в сетях связи операторами связи, оказывающих телематические услуги связи», в связи с чем надзорное ведомство попросило операторов предоставить следующие сведения:

— указать системы фильтрации запрещенных ресурсов в сети «интернет» используемые на Ваших сетях связи;

— в случае получения фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи, необходимо указать данные этого оператора (наименование, ИНН).

Сведения попросили направить в РКН не позднее 10 сентября текущего года.

На этом, по словам Кравцова, всё пока и закончилось. Ему звонили и говорили о таком же письме ещё двое коллег, но и там эта история не имела никакого продолжения.

Евгений теоретически допускает, что крупные операторы могли получить некое отдельное задание, и может на базе вышеупомянутых писем «что-то было придумано», но эту информацию нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, поскольку крупный телеком «окуклился и изолировался, нормального контакта с ними нет».

В данный момент, добавляет Кравцов, в Тюмени около 70-75% [связи] на Ростелекоме, либо на Дом.Ру, и у обоих стоит DPI. «Если такая информация [о сбоях или замедлении интернета] проскакивала, то, скорее всего, с их абонентов. Все остальные операторы имеют долю не более 5-6%, и незаметны при тестах», — подчёркивает он.

Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров не удивлён желанию Роскомнадзора начать тестировать какие-то новые программно-аппаратные комплексы для расширения своих блокировочных возможностей, но в то же время у Telegram, скорее всего, быстро найдутся новые решения по обходу таких ограничений:

«Это предсказуемо, что власти где-то начинают устанавливать DPI и пытаться с его помощью что-то блокировать. Но при этом тот же Telegram после этой новости станет более внимательно смотреть на работоспособность своего сервиса в Тюмени, чтобы быстро предпринять какие-то шаги, если они окажутся нужны, для противодействия этой блокировке. Вообще стоит принимать во внимание тот факт, что передовой страной по блокировке чего-либо в Сети является Китай, и при этом в КНР до сих пор невозможно заблокировать многие VPN-сервисы, а также не было такого случая, чтоб сразу блокировалось всё. Просто те, кто проектирует обходы блокировок, всегда опережают тех, кто блокирует. Я думаю, что если Telegram поставит своей целью продолжать работу на территории России, то этот эксперимент только поможет ему, чтобы превентивно понять — каким образом работают эти программно-аппаратные комплексы от Роскомнадзора, — и скорректировать свою архитектуру так, чтобы для него не было никаких негативных эффектов».

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На случай, если Роскомнадзор начнёт осуществлять свои планы по блокировке Telegram, «Код Дурова» выпустил небольшую инструкцию «Как подготовиться к тестированию DPI-блокировки Telegram в Тюмени и по всей России?».

Как и Климарёв, «Код» советует убедиться, «что у вас установлена самая последняя версия мессенджера»: «Актуальные версии Telegram поддерживают новый тип прокси — Fake TLS, который маскирует MTProto-трафик мессенджера под обычный HTTPS».

Кроме этого, предлагается установить определённый прокси-сервер. Впрочем, подобные предложения озвучивают многие интернет-активисты и эксперты.

Пока же заметных изменений в работе мессенджера не произошло. Мы будем следить за развитием событий.

UPD 16.09.2019. По сообщению Евгения Кравцова, ещё два небольших оператора подтвердили — никакого оборудования от Роскомнадзора они не получали.

В работе Telegram пользователи не заметили никаких существенных изменений.

Статья дополняется.

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