В МИДе видят опасность в компьютерных играх про войну

В своём интервью Telegram-каналу «Расстрига» официальный представитель российского МИД Мария Захарова пожаловалась на влияние индустрии развлечений на восприятие людьми опасности, в том числе ядерной войны. По её мнению, вместо безысходности катастроф, связанных с оружием массового уничтожения, всё показывается «на достаточно лёгком и безответственном отношении к этому вопросу».

В связи с этим хочется вспомнить о мультфильме, показанном Владимиром Путиным в марте прошлого года перед Федеральным собранием, где было продемонстрировано действие российского ракетного комплекса «Сармат», и боеголовки почему-то падали на Флориду.

Критически Мария Захарова высказалась и о компьютерных играх:

«Сейчас компьютерные игры непосредственно распределяют роли между странами и народами, когда люди с символикой одного государства должны уничтожить людей в форме и с символикой другого государства. И в этом опять же преуспевает западная индустрия. Ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно».

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Еще один специалист по компьютерными играм решил высказать свое мнение — Мария Захарова, которая считает, что компьютерные игры учат детей убивать представителей других государств pic.twitter.com/ruYFatPtSt — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 16, 2019

По мнению дипломата, разработчики подобных игр осознают, насколько они опасны. «Представляете, сколько стоит разработка компьютерных игр и их внедрение? Я думаю, что люди, которые оперируют такими деньгами, прекрасно отдают себе отчет», — пояснила она.

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